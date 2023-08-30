Врач из Твери, рискуя жизнью, спас тонущего слабослышащего мальчика

Игорь Костенко, тверской медик, спасший тонущего подростка. Фото: из архива героя публикации.

Игорь Костенко, врач-терапевт, работник Тверской станции скорой помощи, недавно спас ребёнка. Скажете: обычное дело для врача «скорой». Нет, всё произошло вовсе не на вызове. Медик, рискуя собой, вытащил тонущего подростка из воды.

Всё произошло 3 августа. Игорь Костенко поехал отдохнуть в посёлок Калашниково Лихославльского района. Посёлок вроде и не курорт совсем, но не так давно там расчистили небольшой водоём - местное озерцо, а точнее, пруд. Туда в свой выходной и отправился доктор посмотреть, хорошо ли там стало.

Игорь Костенко работает терапевтом на Тверской станции скорой помощи. Фото: vk.com/tver_03

В это же время на берегу проводила время семья: мама и сын лет шестнадцати. У парнишки - слуховой аппарат. Оказалось, семья неместная. В Калашниково гостили у родни, а вообще приехали в Москву лечить у столичных медиков недуг ребёнка - тугоухость (это нарушение или полная потеря слуха).

Парнишка и его мама хотели купаться, но не решались: озерцо незнакомое. Однако разве юного исследователя это сдержит!

Подросток снял слуховой аппарат, зашёл в воду и поплыл на другой берег. Уже тогда Игорь Костенко почуял неладное. Как позже вспоминал врач, парнишка держался на воде не очень уверенно. Но доплыл. Беда случилась, когда мальчик решил грести обратно.

- Понял сразу, что парень тонет. Посреди озера он начал захлёбываться и кричать, уходил под воду, - рассказывает Игорь Костенко «КП»-Тверь». - Я осмотрелся и оценил обстановку. Видел, как мама беспомощно смотрела на сына и ничего не могла поделать... Плыть и спасать было некому. Мысли были такие: «Сейчас! Или будет поздно…»

Врач кинулся в воду, доплыл до парня. А разговаривать как? Жестами в воде не пообщаешься, слуховой аппарат на берегу… Игорь Костенко пытался докричаться, объяснить, как правильно схватиться за него, но куда там. Тут и слышащий не разберёт в такой-то панике.

Парнишка начал инстинктивно цепляться за своего спасителя. Те, кто профессионально занимается спасением на водах, знает, как это опасно. Тонущий, в ужасе цепляясь за любой шанс остаться над водой, может элементарно утопить спасающего, даже если тот прекрасный пловец.

- Он в порыве страха начал топить меня, я нахлебался воды. В этот момент понял, что всё… И его, и моя жизнь в настоящей опасности, - продолжает Игорь Костенко.

К счастью, молодой доктор припомнил всё, что знал о спасении утопающих. Собравшись, он сделал правильный захват. Вроде поплыли…

- Время тянулось очень медленно, берег казался далёким, - вспоминает врач.

Но вытащить подростка на сушу удалось. Бледным, кашляющим, но живым и в сознании!

Когда Игорь Костенко рассказывал эту историю коллегам, он говорил, что парнишку спасло стечение обстоятельств. Ведь врач оказался тогда на озере совершенно случайно. А не будь его там… На наш же вопрос, гордится ли своим поступком, доктор отвечает: «В медицине спасение людей- это уже обыденность, поэтому я и выбрал такую профессию, чтобы помогать людям». Но при этом Игорь признаётся, что спасать жизнь человека вне работы ему пришлось впервые.

Кстати, даже имени спасённого им парнишки Игорь Костенко не знает. Определив, что ребёнок в порядке, он попрощался с семьёй, надоедать и ждать благодарностей не стал.

Что сказать, молодец!

Поступок отметили и коллеги. За проявленное мужество и профессионализм Игорь Костенко получил благодарственное письмо и памятный подарок от коллектива Тверской станции скорой помощи и главврача Максима Петрушина.

Жаль, что в системе государственных наград больше нет медали «За спасение утопающих». Тверской доктор такой награды вполне достоин.