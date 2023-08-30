Калининская АЭС: более двухсот творческих работ создали участники первой художественной академии атомных городов Зураба Церетели

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Проект реализует Госкорпорация «Росатом» в рамках программы «Территория культуры Росатома» совместно с Концерном «Росэнергоатом», Российской академией художеств, ГМВЦ «РОСИЗО», галереей «МастАРТ», администрацией Удомельского городского округа.

Главная задача художественной академии атомных городов – профориентация в искусстве для одаренных детей. В течение недели обучение прошли порядка 60 ребят в возрасте от 10 до 17 лет из 19 городов атомной отрасли России.

Каждый день был посвящен погружению в одно из направлений изобразительного искусства. Занятия по станковой живописи, скульптуре, акварели, архитектуре, мозаике, сценографии, цифровому искусству проводили современные художники и талантливые мастера. Вместе с ними ребята постигали секреты мультипликации, создавали архитектурные решения для своих городов, учились древней технике укладки мозаики из смальты, создавали миниатюры театральных сцен с настоящими декорациями и героями, пытались осмыслить пространства через скульптуру, рисовали автопортреты, перекладывая на холст личностные черты и эмоции.

В дополнение к насыщенной программе ребята познакомились с известным центром культуры и искусства – дачей «Чайка» пейзажиста Витольда Бялыницкого-Бирули. Именно это место стало знаковым в жизни многих российских художников после революции 1917 года. Сейчас «Чайка» является филиалом Тверской областной картинной галереи, а находящаяся там экспозиция посвящена не только Бялыницкому-Бируле, но и творчеству таких художников, как Исаак Левитан, Станислав Жуковский, Алексей Степанов, Александр Моравов, Константин Коровин.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Кульминацией работы Первой художественной академии атомных городов стала уникальная экспозиция, которую вместе с ребятами презентовали их наставники. Более двухсот индивидуальных и коллективных творений разместились в стенах Центра общественной информации Калининской АЭС. Оценить работы детей и поздравить их пришли руководитель программы «Территория культуры Росатома» Оксана Конышева, министр культуры Тверской области Ксения Глинка, генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова, представители Калининской АЭС и администрации Удомельского городского округа.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

«Территория культуры — это программа, которая существует более 15 лет и реализует проекты в разных областях искусства для жителей атомных городов. 5 лет назад родился проект Музыкальная академия. Затем возник огромный запрос от педагогов на реализацию проекта для художников. Я очень рада, что мы в этом году провели художественную академию. Спасибо Удомельской земле за эту инициативу, отзывчивость, открытость. Мы приложим все усилия, чтобы мероприятие проходило ежегодно», - отметила Оксана Конышева.

Завершилась Первая художественная академия атомных городов визитом в Российскую академию художеств, где юные таланты встретились с ее президентом, народным художником СССР и РФ Зурабом Церетели и получили дипломы выпускников академии.

Росатом и его предприятия, в том числе Калининская АЭС, помогают молодежи атомградов расти здоровыми и всесторонне развитыми. Госкорпорация уделяет большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала молодого поколения и поддержке одаренных детей, активно участвует в реализации образовательных, творческих и научных проектов.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС