Бежецкий завод «АСО»: Держим марку и отвечаем за качество

Продукция Бежецкого завода «АСО»

Бежецкий завод «АСО» - один из лидеров отечественного производства промышленного оборудования высокого уровня. Уже 105 лет предприятие специализируется на проектировании и производстве воздушных компрессорных станций. История предприятия берет свое начало в сентябре 1917 года. В 2017 году заводчане отметили юбилей завода - 100-летие со дня основания. А свой первый компрессор завод выпустил более 85 лет назад, в 1932 году. Именно производство компрессоров постепенно стало основной продукцией завода. В начале 60-х годов прошлого века завод вышел на международный рынок, получил ряд высоких наград на всевозможных выставках. Бежецкому компрессору была присвоена высшая награда качества тех лет: почетный пятиугольник - Государственный знак качества. В 1971 году предприятие получило современное наименование - завод «Автоспецоборудование», сокращенно АСО.

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Продукция бежецкого завода «АСО» - это сочетание традиций и качества с новейшими современными разработками, отвечающими требованиям рынка.

Линия производства на предприятии четко отлажена и работает без сбоев.

Сегодня завод выпускает целый ряд различных видов компрессоров с широким спектром по мощности и габаритам.

Это более сотни поршневых и винтовых компрессоров, воздушные ресиверы, моечные установки, аппараты струйной очистки, осушители сжатого воздуха. Предлагаемое оборудование поставляется в необходимой покупателю комплектации.

Большая сеть региональных представительств успешно реализует продукцию предприятия во многих городах России, а также в Беларуси, Украине, Казахстане, Молдавии, что дает возможность приобрести продукцию завода «АСО» и произвести сервисное обслуживание в своем регионе.

ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

По-прежнему пользуются большим спросом у потребителей поршневые компрессоры. У завода в линейке - 65 моделей. Они актуальны для предприятий с небольшой производительностью. Поршневые компрессоры проверены временем, относительно просты в изготовлении, но в то же время надежны. А также, что немаловажно, легко ремонтируются и заметно дешевле компрессоров нового поколения.

Винтовые компрессоры - это уже более современная тема. На «АСО» таких больше 100 моделей. Винтовые компрессорные установки высоконадежны и долговечны в связи с отсутствием клапанов и деталей, совершающих возвратно-поступательные движения, и отсутствием пульсаций сжатого воздуха. Их можно максимально близко устанавливать рядом с объектом потребления сжатого воздуха, что исключает потери из-за протяженных пневмосетей. Винтовые компрессоры бежецкого завода оснащены электронной системой управления для поддержки заданных режимов работы без участия оператора.

Преимущества винтовых компрессоров «АСО» - это простота в обслуживании, легкая замена отдельных узлов и деталей, приличная долговечность и, конечно, цена. Они примерно на 20-30% дешевле западных аналогов.

Перспективная разработка завода - компрессорные установки серии ESQ. Их «изюминка» в автоматической системе регулирования частоты вращения электродвигателя. Это позволяет добиться значительной экономии электроэнергии. Среди главных преимуществ частотного привода - возможность подавать потребителю только необходимое ему количество сжатого воздуха, поддерживать избыточное давление в пневмосистеме с точностью до 0,01 Мпа, сократить потребление электроэнергии в режиме холостого хода.

Совсем новая заводская разработка - это установка, которую можно условно назвать «всё в одном». Здесь в компактном виде сразу и компрессор, и сушилка, и ресивер. Это очень удобная модель для производства.

Прислушиваясь к требованиям современного рынка и пожеланиям заказчиков, бежецкий завод «АСО» ведет разработку и внедрение в производство новых моделей оборудования.

Продукция Бежецкого завода «АСО»

Продукция Бежецкого завода «АСО»

Продукция Бежецкого завода «АСО»

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Инженеры предприятия постоянно держат обратную связь со своими клиентами. Это помогает получать информацию о текущих потребностях рынка из первых рук и своевременно вносить в конструкцию необходимые изменения.

О качестве продукции «АСО» лучше всего говорит тот факт, что даже сейчас на предприятие нередко поступают просьбы отпустить деталь для компрессора, приобретенного 25-30 лет назад.

На складе компании всегда в наличии запасные части и расходные материалы к любому винтовому или поршневому компрессору бежецкого завода «АСО». Все предлагаемые запчасти оригинальны и полностью соответствуют требованиям производителя по гарантийному обслуживанию.

ОФИЦИАЛЬНО

Пётр ОСИПОВ, генеральный директор бежецкого завода «АСО»:

- Репутация нашего завода основана на надежности и качестве продукции, работающей в различных областях промышленности. Успех в первую очередь обусловлен собственной инженерно-проектной базой и безукоризненными стандартами контроля производства. А словосочетание «бежецкий компрессор» является синонимом качества и надежности.

ВАЖНО

Помимо основной продукции - компрессоров разных модификаций - на заводе «АСО» выпускают воздушные ресиверы, магистральные фильтры, осушители воздуха, аппараты струйной очистки и моечные установки. Всего 200 наименований. В год с предприятия отгружается около 10 000 единиц продукции.

АДРЕС:

АО «Бежецкий завод «АСО», Тверская область, г. Бежецк, ул. Краснослободская, д. 1. Тел. 8 (800) 550-46-17.

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