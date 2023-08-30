Бежецкий завод «АСО»: Держим марку и отвечаем за качество

Продукция Бежецкого завода «АСО»
Бежецкий завод «АСО» - один из лидеров отечественного производства промышленного оборудования высокого уровня. Уже 105 лет предприятие специализируется на проектировании и производстве воздушных компрессорных станций. История предприятия берет свое начало в сентябре 1917 года. В 2017 году заводчане отметили юбилей завода - 100-летие со дня основания. А свой первый компрессор завод выпустил более 85 лет назад, в 1932 году. Именно производство компрессоров постепенно стало основной продукцией завода. В начале 60-х годов прошлого века завод вышел на международный рынок, получил ряд высоких наград на всевозможных выставках. Бежецкому компрессору была присвоена высшая награда качества тех лет: почетный пятиугольник - Государственный знак качества. В 1971 году предприятие получило современное наименование - завод «Автоспецоборудование», сокращенно АСО.
Продукция бежецкого завода «АСО» - это сочетание традиций и качества с новейшими современными разработками, отвечающими требованиям рынка.
Линия производства на предприятии четко отлажена и работает без сбоев.
Сегодня завод выпускает целый ряд различных видов компрессоров с широким спектром по мощности и габаритам.
Это более сотни поршневых и винтовых компрессоров, воздушные ресиверы, моечные установки, аппараты струйной очистки, осушители сжатого воздуха. Предлагаемое оборудование поставляется в необходимой покупателю комплектации.
Большая сеть региональных представительств успешно реализует продукцию предприятия во многих городах России, а также в Беларуси, Украине, Казахстане, Молдавии, что дает возможность приобрести продукцию завода «АСО» и произвести сервисное обслуживание в своем регионе.
По-прежнему пользуются большим спросом у потребителей поршневые компрессоры. У завода в линейке - 65 моделей. Они актуальны для предприятий с небольшой производительностью. Поршневые компрессоры проверены временем, относительно просты в изготовлении, но в то же время надежны. А также, что немаловажно, легко ремонтируются и заметно дешевле компрессоров нового поколения.
Винтовые компрессоры - это уже более современная тема. На «АСО» таких больше 100 моделей. Винтовые компрессорные установки высоконадежны и долговечны в связи с отсутствием клапанов и деталей, совершающих возвратно-поступательные движения, и отсутствием пульсаций сжатого воздуха. Их можно максимально близко устанавливать рядом с объектом потребления сжатого воздуха, что исключает потери из-за протяженных пневмосетей. Винтовые компрессоры бежецкого завода оснащены электронной системой управления для поддержки заданных режимов работы без участия оператора.
Преимущества винтовых компрессоров «АСО» - это простота в обслуживании, легкая замена отдельных узлов и деталей, приличная долговечность и, конечно, цена. Они примерно на 20-30% дешевле западных аналогов.
Перспективная разработка завода - компрессорные установки серии ESQ. Их «изюминка» в автоматической системе регулирования частоты вращения электродвигателя. Это позволяет добиться значительной экономии электроэнергии. Среди главных преимуществ частотного привода - возможность подавать потребителю только необходимое ему количество сжатого воздуха, поддерживать избыточное давление в пневмосистеме с точностью до 0,01 Мпа, сократить потребление электроэнергии в режиме холостого хода.
Совсем новая заводская разработка - это установка, которую можно условно назвать «всё в одном». Здесь в компактном виде сразу и компрессор, и сушилка, и ресивер. Это очень удобная модель для производства.
Прислушиваясь к требованиям современного рынка и пожеланиям заказчиков, бежецкий завод «АСО» ведет разработку и внедрение в производство новых моделей оборудования.
Продукция Бежецкого завода «АСО»
Продукция Бежецкого завода «АСО»
Продукция Бежецкого завода «АСО»
Инженеры предприятия постоянно держат обратную связь со своими клиентами. Это помогает получать информацию о текущих потребностях рынка из первых рук и своевременно вносить в конструкцию необходимые изменения.
О качестве продукции «АСО» лучше всего говорит тот факт, что даже сейчас на предприятие нередко поступают просьбы отпустить деталь для компрессора, приобретенного 25-30 лет назад.
На складе компании всегда в наличии запасные части и расходные материалы к любому винтовому или поршневому компрессору бежецкого завода «АСО». Все предлагаемые запчасти оригинальны и полностью соответствуют требованиям производителя по гарантийному обслуживанию.
Пётр ОСИПОВ, генеральный директор бежецкого завода «АСО»:
- Репутация нашего завода основана на надежности и качестве продукции, работающей в различных областях промышленности. Успех в первую очередь обусловлен собственной инженерно-проектной базой и безукоризненными стандартами контроля производства. А словосочетание «бежецкий компрессор» является синонимом качества и надежности.
Помимо основной продукции - компрессоров разных модификаций - на заводе «АСО» выпускают воздушные ресиверы, магистральные фильтры, осушители воздуха, аппараты струйной очистки и моечные установки. Всего 200 наименований. В год с предприятия отгружается около 10 000 единиц продукции.
АДРЕС:
АО «Бежецкий завод «АСО», Тверская область, г. Бежецк, ул. Краснослободская, д. 1. Тел. 8 (800) 550-46-17.
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