Сам себе не пропишешь: что изменится в продаже лекарств в Тверской области с 1 сентября

На доступность лекарств в аптеках нововведения не повлияют Фото: Иван ВИСЛОВ

С 1 сентября в России обновятся правила отпуска лекарств в аптеках. Государство усиливает контроль за продажей рецептурных препаратов. Напомним, по законодательству «рецептуркой» считаются не только сильнодействующие обезболивающие или психотропные таблетки. Многие лекарства, которые ежедневно принимают люди с гипертонией, заболеваниями щитовидки, сахарным диабетом, - все это, строго говоря, тоже должно продаваться по рецептам. Да что там, любые антибиотики, средства от герпеса, для борьбы с изжогой из нашей домашней аптечки - в общем, таких препаратов море.

Предстоящее нововведение широко обсуждалось на просторах российского интернета. Появились слухи, которые перепечатали даже некоторые СМИ, что в России с лекарствами с осени будет большая напряженка. Звучали призывы делать запасы.

- Вопреки тому, что пишут в СМИ и соцсетях, изменения в правилах вывода рецептурных лекарств из оборота при их продаже в аптеках не повлияют на их доступность для пациентов. При этом никаких новых или особенных форм рецептов для этого не потребуется, - подчеркнули в страховой медицинской компании «МАКС-М».

Другими словами, жители России смогут приобретать необходимые им лекарства так же, как обычно.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ

Росздравнадзор станет с особой строгостью контролировать отпуск в аптеках трех групп рецептурных лекарств:

- тех, что отпускаются льготникам (например, антидиабетические препараты, определенные лекарства для инвалидов и др.);

- таблеток, которые продаются дистанционно, то есть через интернет (напомним, такой эксперимент идет сейчас в трех регионах: Москве, Подмосковье и Белгородской области);

- лекарств из группы «подлежащих предметно-количественному учету» (ПКУ). Это те самые сильнодействующие, психотропные и наркотические препараты, которые и сейчас можно купить только по рецепту.

ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ АПТЕКА

Теперь провизоры при отпуске рецептурных средств, которых коснутся новые правила, должны будут передавать в систему «Честный знак» дату, серию и номер рецепта. Новая система позволит сократить количество правонарушений, связанных с оборотом лекарственных средств, улучшить учет льготных рецептов, а также позволит аптекам проверять подлинность рецептов.

Но на пациентах нововведение отразиться никак не должно, уверяют в Минздраве. Все те лекарства, которые многие из нас постоянно принимают от хронических болезней или держат в домашней аптечке «на всякий пожарный», не входят ни в одну из вышеперечисленных категорий.

Таким образом, вступающие 1 сентября в силу новые правила не повлекут за собой снижения доступности рецептурных лекарственных препаратов. Граждане смогут так же, как обычно, приобретать необходимые им лекарства.

ДОВЕРЯЙТЕ БУМАГЕ

Чтобы терапевт выписал вам рецепт на те же препараты, которые вы привычно принимаете по назначению профильного доктора (кардиолога, эндокринолога и т. д.), имейте при себе выписку из медкарты, где указаны такие лекарства. Да, наше здравоохранение все активнее переходит на цифровые рельсы, но электронные медкарты есть не везде, доступ к ним может барахлить и т. п. Так что для надежности сделайте ксерокопию страниц с назначениями вашего лечащего врача. И берите с собой, если приходите за рецептом к другому доктору.

НА ЗАМЕТКУ

74% пациентов говорят, что к врачам обращаются, но только в самых крайних случаях, а с любым обычным заболеванием справляются своими силами: и с простудой, и с растяжением, и с головной болью. Таковы данные опроса, проведённого на сайте KP.RU.

17% россиян говорят, что вообще никогда не ходят к врачу, а лечатся на свое усмотрение.

Более того, еще 2%, по их словам, не просто занимаются самолечением, но и к лекарственным препаратам стараются не прибегать, а отдают предпочтение рецептам народной медицины.

И только 6% опрошенных признались, что не занимаются самолечением, а всегда при любом недомогании обращаются к врачу.

Оставшийся 1% россиян выбрали вариант «другое», заявив, что они вообще не болеют.

ПАМЯТКА ЗАСТРАХОВАННОМУ

Если вам отказывают в медицинской помощи, незамедлительно обращайтесь к страховым представителям АО «МАКС-М»: 8-800-333-60-03 - федеральный контактный центр; 8-800-333-77-03 - региональный контактный центр; форма обратной связи на сайте www.makcm.ru, электронная почта: makcm69@ makcm.ru

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