Доктор Мясников приехал в Красный Холм, где хранят стетоскоп деда-лекаря Сталина

Знаменитый доктор пообщался с местными жителями. Фото: VK/Краснохолмский муниципальный округ

В тверскую глубинку, в город Красный Холм, на днях приезжал теле- доктор Александр Мясников. Ведущий передачи «О самом главном» канала «Россия 1» побывал на родине прадеда. Там же родился и его дед, знаменитый советский кардиолог, лечивший Сталина… В городе до сих пор хранится его стетоскоп.

О визите телезвезды сообщила администрация муниципалитета.

Доктор Мясников побывал на кладбище, где похоронены его предки, пообщался с местными жителями, зашел в краеведческий музей, который расположен в том самом старинном особнячке, где жил с семьей его прадед Леонид Александрович. Это с него и началась медицинская династия Мясниковых.

Дом, где раньше жили Мясниковы, а теперь располагается музей. Фото: VK/Краснохолмская центральная библиотека

Леонид Александрович происходил из купеческой семьи,но сам стал земским врачом. При этом онтрижды избирался городским головой в Красном Холме…

Его сын Александр Леонидович (знаменитый ведущий - полный тезка деда) вошел в историю российской медицины. Он был известным советским кардиологом,академиком, директором Института терапии АМН СССР.Входил в число врачей, наблюдавших Иосифа Сталинав последние дни перед смертью. Александр Леонидович даже оставил мемуары «Я лечил Сталина: из секретных архивов СССР». Они были опубликованы в 2011 году стараниями его внука Александра Мясникова.

Наш доктор Мясников, телеведущий, родился уже не в Красном Холме, а в Ленинграде. Откуда еще в детстве с родителями переехал в Москву...

Как мы узнали в краеведческом музее Красного Холма, этот приезд Александра Мясникова на родину предков уже четвертый по счету. Причем дважды знаменитый доктор наведывался в Красный Холм в пандемию.

В краеведческом музее воссоздана гостиная дореволюционного дома прадеда телезвезды, а также там хранятся различные экспонаты, среди них - стетоскоп, а также тубус и очки лечившего Сталина деда Александра Мясникова.

Стетоскоп и тубус знаменитого деда доктора Мясникова. Фото: Ирина Семенова

В 2024-м исполнится 125 лет со дня рождения прадеда доктора-телеведущего - основателя медицинской линии Мясниковых.

Есть планы по празднованию этого юбилея в городе. Кто знает, может и доктор Мясников опять приедет.