Тигр Барсик отдыхает в жаркий день. Фото: VK/ Зоопарк Лимпопо

Эта ужасная история произошла 10 лет назад, в апреле 2013 года, на автостоянке в Конаковском районе Тверской области. На территории был расположен зверинец, в котором и жил трёхлетний бенгальский тигр Барсик. На погибель себе его решил покормить пьяный 34-летний дальнобойщик. Кинул ему кусок колбасы в вольер. Когда понял, что до тигра колбаса на долетела, перелез через ограду. Хотел тигру колбаску поближе подбросить. Барсик на пьяного агрессивного мужчину отреагировал соответствующе - схватил его за ногу. Таскал по вольеру.

На крики прибежали посетители и работники заправки. Тигра удалось отогнать с помощью огнетушителя. Дальнобойщика отвезли в реанимацию, ногу пришлось ампутировать, спустя несколько дней он умер.

А Барсиком, точнее законностью его нахождения на заправке, озаботились правоохранители. Но с документами у тигра все было в порядке, его в шестимесячном возрасте на законных основаниях приобрёл хозяин придорожного зоопарка в столичном «Заповеднике дикой природы».

Несмотря на то, что тигр-то в произошедшей трагедии был не виноват, и, по свидетельству руководства зоопарка, был миролюбив, широкая общественность инцидентном возмутилась. Звучали предложения тигра усыпить, ведь он теперь - каннибал. Да и вообще, на придорожной заправке такому животному не место.

Спасти тигра удалось благодаря вмешательству Росприроднадзора. Силами руководства ведомства его перевели в зоопарк, расположенный в Старом Осколе. Условия содержания там были не очень. Вольер был тесным и тигр заболел.

Но судьба оказалась к Барсику благосклонна. В 2020 году его забрал к себе частный зоопарк «Лимпопо» в Нижнем Новгороде. Здесь ему выделили большую территорию с бассейном.

С той поры в жизни тигра наступила белая полоса. Он - всеобщий любимец. Фото с ним можно часто увидеть в соцсетях как зоопарка, так и его посетителей. Условия содержания там более чем достойные.

Например, в этом сезоне, чтобы тигр лучше переносил жару, ему давали охлажденную еду специально определённой температуры.

Здесь он встретил свою любовь - бенгальскую тигрицу Вэнди. В прошлом году эта пара тигров даже украсила постер зоопарка в соцсетях в День любви, семьи и верности. А прошлогодний брачный период Вэнди и Барсика их трогательные ухаживания умиляли публику. Но пока о потомстве пары руководство зоопарка не сообщало.

В общем, в отличие от многих животных из придорожных зоопарков, которые гибнут от ужасных условий содержания, судьба Барсика сложилась очень удачно.

За секунды до трагедии. Пьяный дальнобойщик лезет в вольер к Барсику. Фото: скрин с видео