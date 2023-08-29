На букеты к 1 сентября родители школьников в Твери оформляют бронь

Говорят, моды на определённые цветы сейчас уже нет - покупай на свой вкус. Фото: Виктория ТУШКОВА

Зевающие первоклашки со здоровенными торжественными гладиолусами, аляпистыми астрами или круглыми солнышками-георгинами - всё это великолепие обязательно со своих огородов. Таким вспоминается собственное далёкое 1 сентября.

Сегодня, говорят, цветы на День знаний уже не в моде. Родители обсуждают в школьных чатах, чего бы такого подарить учителю, чтобы не тащил каждый ребёнок по букету. Не верьте. Потащат. Первоклашки уж точно.

ЦВЕТОЧНЫЙ АЖИОТАЖ

В последние дни августа мы обежали несколько тверских цветочных магазинов. В каждом были покупатели, и все интересовались первосентябрьскими букетами.

В одной из торговых точек нас обескуражили.

- Многие цветы уже в брони! Букеты заранее заказывают, - сообщила продавец.

Бронь на цветы? Дела-а…

- На цветочных базах большой ажиотаж. Цветы разбирают очень быстро, - объясняет женщина.

Не паникуем. Если цветы вы по наивности своей не заказали, это можно будет сделать и с утра 1 сентября.

Выбор в цветочных пока большой. Фото: Виктория ТУШКОВА

А ЦЕНЫ НАКРУТЯТ?

- Заказы уже идут. Кто не хочет стоять в очереди, тот приходит заранее, - рассуждает флорист из другого цветочного, это большой магазин в центре города. - Но если 1 сентября придёте, конечно, цветы будут. Только не букеты - отдельные. Три-пять цветочков точно возьмёте. Первого числа у нас всегда очередь, люди бегут прям перед самой линейкой, так что крутить букеты будет некогда.

- А что с ценами будет 1 сентября?

- Да та же самая цена останется. Мы и за работу, как некоторые, не накручиваем. Только за цветы. Какие цены сейчас, по тем же и заказы оформляем, такие же и 1 сентября будут, - заверила женщина.

К слову, розы здесь отдают по 190 рублей за штуку, большие хризантемы - по 220 рублей. Ветка каких-то синих цветов а-ля колокольчики - 340. Столько же стоит нарядный декоративный подсолнух. Букеты - от 1140 рублей и выше.

А вот ещё в одной торговой точке нас расстроили.

- Может, и поднимут цены. А насколько, не знаю, - хитро прищурилась красавица цветочница. - Если сейчас заказывать будете, тоже оформят по тем ценам, что будут в день, когда букет будут делать.

Цены в этом магазине примерно те же. Правда, розочки есть подешевле - по сотне. Но они и размером гораздо меньше. Кстати, особой моды на определённые цветы к 1 сентября флористы не отмечают: «Всё берут. Дело вкуса». Лично мне приглянулся простой букет сплошь из некрупных жёлтых хризантем, завёрнутый в крафтовую бумагу. Но купить такой букетик жаба задушит: почти две тысячи целковых за хризантемки-то!

А можно вот такую красоту у себя на даче вырастить! Фото: Ольга ТРОФИМОВА

НЕБОЛЬШИЕ МАГАЗИНЧИКИ

А вот вам совет и совершенно бесплатно. Будет время, пробегитесь по небольшим цветочным киоскам в не самых проходных местах. В таком магазинчике мы обнаружили очень демократичные цены и готовность продать букетик в любое время, хоть в семь утра 1 сентября приходите. На вопрос, подскочат ли цены, флорист лишь рукой махнула:

- Да ещё чего! Цветы - товар скоропортящийся. Надо продавать. Накрутишь цену - и чего с ними потом делать?

А В ЭТО ВРЕМЯ

В городских интернет-сообществах родители школьников просят дачников продать букетик со своего огорода. Ностальгия о детстве или считают, что дешевле выйдет?

Может, и дешевле, да не сильно. Цветы с дачи вполне можно прикупить на улицах у бабушек. Но ценовая политика тут тоже жёсткая: бабушки делают бизнес. Если в кармане сотни полторы завалялось, смело проходите мимо. Букетик из лекарственной ромашки - 300 рублей. Из садовой - 350. Небольшой букетик из астр - 450 рублей. А то ли ещё будет 1 сентября!