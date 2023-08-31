В правительстве Тверской области обсудили, как благоустраивается регион

В правительстве региона обсудили благоустройство по нацпроекту «Жилье и городская среда». Фото: Алина ПЕТРОВА

31 августа на заседании правительства области под председательством губернатора Игоря Рудени обсудили благоустройство по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«В 2023 году в Тверской области по этому нацпроекту благоустраивается 101 объект: 60 общественных и 15 дворовых территорий, 4 проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, 22 детских игровых комплекса» - сообщили в областном правительстве .

По количеству проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится с 2019 года, Тверская область занимает 3 место в Центральном федеральном округе.

В муниципалитетах обустраивают зоны отдыха, велопарковки, проводят озеленение, мероприятия, направленные на повышение безопасности, создают арт-объекты и фонтаны. В текущем году это 15 км обустроенных улиц, свыше 1500 посаженных деревьев, 86 установленных камер видеонаблюдения, 27,2 га, покрытых новой брусчаткой.

В настоящее время работы завершены на 82 объектах. Установлены все детские игровые комплексы.

К примеру, в Твери проведено благоустройство сквера по улице Хромова, в Бежецке обновлена смотровая площадка, в Вышнем Волочке – набережная Цнинского канала, в Кимрах – городской парк, в Кашине – Центральный сквер. В Лихославле обустроены парк и музыкальная площадка, в Оленино – ярмарочная площадь, в Пено – мемориал, в Рамешках создан «Детский квартал». Из 4 проектов Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды 2 проекта полностью выполнены. Проведено благоустройство Городского парка в Вышнем Волочке и парковой зоны по ул. Венецианова в Удомле (2 этап). В высокой степени готовности – обустройство набережной реки Кашинка в Кашине. В Кимрах приводят в порядок пешеходную зону по ул. Кирова.

Кроме того, ведутся работы на конкурсных объектах в Лихославле, Красном Холме, Весьегонске, Старице, Торопце, Конаково, которые сдадут в 2024 году.

Проекты еще трех городов Верхневолжья – Торжка, Бежецка и Удомли – в рамках Всероссийского конкурса будут реализованы в 2025 году.