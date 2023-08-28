В Тверской области благотворители третий год спасают храм конца XVIII века, наследие архитектора Львова

Такой храм любую столицу бы украсил... Фото: Денис Ивлев

В тверской глубинке, в деревне Переслегино в 37 км к югу от Торжка, в стороне от жалких по сравнению с ним жилых построек вырастает в небо Петропавловский храм. Это чудо архитектуры, храм-красавец, который мог бы украсить лучшие города мира, является творением «русского Леонардо», «гения вкуса», архитектора-самоучки Николая Львова.

Храм анфас. Фото: из архива фонда "Белый Ирис"

Еще в 2021 году сохранением от дальнейшего разрушения заброшенной святыни начал заниматься благотворительный фонд «Белый Ирис». Дело двинулось. Был произведен первый этап консервации: от вредящих строению осадков покрыта прохудившаяся кровля, закрыты деревянными ширмами все открытые проемы, где необходимо установлены подпорки под арки или своды. Также пришлось укрепить северную стену храма швелерами, так как она начала отклоняться.

В этом году благодаря вновь выигранному фондом гранту будет проведен второй этап консервации: запланированы серьезные работы по укреплению фундамента и стен. На это уйдет несколько миллионов рублей.

Кровля закрыта, чтобы осадки не попадали внутрь храма. Вид с колокольни. Фото: из видео Дениса Ивлева

А недавно фонд провел пресс-тур к храму в рамках проекта «Шедевры русского села». Он поддержан Фондом президентских грантов. Благодаря этому в Петропавловском храме в Переслегино и продолжатся работы по консервации…

Экскурсоводом в этом пресс-туре выступил наш знакомый вышневолоцкий краевед-исследователь Денис Ивлев. Заодно он снял замечательный видеоролик про этот храм. Денис бродит внутри овеянного духом времени прекрасного, несмотря на заброшенность религиозного строения, поднимается на колокольню...

Вид на купол из окна колокольни. Фото: из видео Дениса Ивлева

Краевед рассказывает, что святыня была возведена стараниями действительного статского советника Марка Полторацкого. Что примечательно, величественный храм был выстроен в тверской глубинке всего за два года - в 1784-1785-м.

Как отмечает Денис Ивлев, особенность этого храма в том, что в двойном своде его не одно отверстие в центре купола, как свойственно другим церквям, построенным по проектам Львова, а сразу 13 - есть еще 12 арочных проемов по стенам купола. За ними на внешнем куполе написаны фигуры святых апостолов. А за центральным отверстием - на самом вверху - изображение святого духа. Некоторые фигуры апостолов еще можно разглядеть и поныне, а также изображение летящего голубя — символа святого духа.

Вид на купол внутри храма. Фото: Ксения Семина, волонтер фонда "Белый Ирис"

Краевед указывает еще на один интересный момент - храм был освящен не сразу, а только через 18 лет после постройки, в 1803 году. Почему?

- Ответ на этот вопрос содержится в документах прихода, где сказано, что ни местный священник, ни местные прихожане не оценили такой подарок Полторацких и служили в деревянной церкви покуда благочинный не повелел освятить этот храм, - отвечает Денис Ивлев.

Колонны-опоры внутри храма. Фото: из видео Дениса Ивлева

Отметим, что величественности и античности храму придает то, что все входы в него украшены шестиколонными портиками дорического ордена. Центральная, подкупольная часть церкви, представляет собой куб с одной полуциркульной апсидой - примыкающим к основному объёму пониженному выступу здания. Боковые стены её украшают эффектно расставленные попарно сближенные колонны ионического ордена.

Жаль, что очень долгое время эта красота была никому не нужна.

Сколько же необходимо, чтобы полностью отреставрировать храм и возродить его к жизни? Как нам пояснили в фонде, на это нужны десятки миллионов рублей. У фонда их нет. О возрождении храма пока можно только мечтать. Сейчас задача - сохранить.