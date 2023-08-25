Чем кормят задержанных в ИВС Твери

Кушать подано! Фото: Олег РУКАВИЦЫН

«А в тюрьме сейчас ужин… Макароны…», - мечтательно вспоминал казённые харчи беглец Василий Алибабаевич из «Джентльменов удачи». Что ж, сидельцев, а также прочих пьяниц и дебоширов, задержанных за «административку», тоже чем-то надо кормить.

Расскажем, чем потчуют в Твери тех, кто попал в изолятор УВД или спецприёмник. Два свежих тендера на питание оступившихся граждан разместило Управление МВД по городу Твери на сайте госзакупок. Ведомство планирует заключить контракты на питание административно задержанных (которые проведут в отделении более трёх часов), а также арестованных, обвиняемых и подозреваемых товарищей, помещённых в спецприёмник.

ПИТАНИЕ ТРЁХРАЗОВОЕ

Питание трёхразовое и строго по расписанию - режим!

Завтрак - около семи утра. Обед у задержанных по «административке» - около 14:00, а у арестованных - около 13:00. Ужин задержанным начинают подавать с 19:00, а арестованным - на час раньше.

ЧЕМ БОГ ПОСЛАЛ

Кормить будут так. На завтрак каша, чай и хлеб (или булочка). На обед суп, второе блюдо (мясное или рыбное) с гарниром, а также напиток: чай, кисель или компот. На ужин гарнир с мясом или рыбой, чай и хлеб (булка).

При этом женские и мужские порции будут немного отличаться. Например, мужчине в день положено 300 граммов хлеба, а женщине - 150 граммов. Картошечки для мужчины наварят из расчёта 500 граммов в день, а женщине выдадут не более 450 граммов.

По макаронам равенство: по 30 граммов в день как мужчинам, так и женщинам. По рыбе и мясу, к счастью для прекрасных дам, тоже одинаковые нормы: по 100 граммов рыбы и по 100 граммов мяса. Из супчика можно будет выловить 30 граммов птицы. Норма по крупам - по 90 граммов в день.

Фруктами баловать никого не будут, а вот овощи в блюдах должны быть - по 250 граммов ежедневно. Здоровое питание!

Не банкет, конечно, но с голоду не опухнешь. Лишь кофеманам придётся туго, но тут, что называется, сами виноваты.

НЕ ОТРАВЯТ

Подход к питанию задержанных серьёзный. Каждый контейнер с «пайкой» должен иметь обязательную маркировку: информация об изготовителе, наименование и масса блюда, его состав, пищевая ценность, срок хранения, дата и время изготовления, температура блюда. Вся еда - строго по ГОСТам и СанПиНам.

Арестованных же будут кормить с чётким соблюдением температурного режима. На момент раздачи первые блюда должны иметь температуру не ниже 75°С, вторые-не ниже 65°С. Чай тоже должен быть горяч: не ниже 75°С. А компот, напротив, освежит. Его температура - не выше 14°С.

До начала подачи еды её качество должны проверить должностные лица ИВС и спецприёмника. Так-то!

КТО ЗАПЛАТИТ

Платит за питание задержанных и арестованных федеральный бюджет. В опубликованной информации, к сожалению, не указана стоимость порции. Но известно, что до конца 2023 года на питание арестованных и подозреваемых планируют потратить до 830 620 рублей. А на питание задержанных по «административке» - до 548 050 рублей.