Медицинский полис в смартфоне: стоит ли оформлять электронный полис ОМС

Смартфон уже давно является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Только за январь этого года цифровой полис получили уже 1,5 млн. россиян, сообщили в Минцифры.

Оказалось, иметь полис в собственном смартфоне очень удобно. Бумажные документы или пластиковую карту легко потерять, обронить, забыть, где она хранится, они могут случайно попасть в руки детей или лапы домашних животных, и тогда…

Что касается смартфона, его мы бережем и всегда держим при себе. И если в нем сохранен электронный полис ОМС, он будет всегда под рукой. Эксперты ОМС ответили на пять главных вопросов, как его получить и как им дальше пользоваться.

Является ли электронный полис ОМС полноценной заменой бумажному/пластиковому?

Да, является. Имея его, бумажный дубликат уже можно не предъявлять.

"Цифровой полис является полным эквивалентом полиса ОМС на бумажном или пластиковом носителе. Он содержит выписку из единого регистра застрахованных лиц сведений о полисе, штриховой код (графическая информация в кодированном виде), а также единый номер полиса из 16 цифр (ЕНП), - пояснил эксперт рабочей группы по развитию ОМС Всероссийского союза страховщиков, советник генерального директора страховой медицинской организации "Капитал-МС" Михаил Пушков. - При этом важно знать, что полисы, выданные ранее в форме бумажного документа или пластиковой карты, действительны и замены не требуют".

То есть сейчас человек может пользоваться и полисом старой формы, и новым, электронным.

"Когда вы обращаетесь за медицинской помощью, достаточно показать цифровой полис. Правда, пока не все медорганизации полностью готовы к работе в едином информационном пространстве, они по каким-либо причинам могут быть не оснащены полноценной программой для считывания штрих-кода со смартфона. В таком случае потребуется завести цифровой код (ЕНП) в обычном, ручном режиме в регистратуре поликлиники", - пояснил Пушков.

Как получить цифровой полис?

Если у вас есть подтвержденный аккаунт на портале "Госуслуги", электронный полис оформляется очень легко, потребуется всего пять шагов.

Зайдите на страницу портала "Госуслуги",

в меню выберите вкладку "Документы", затем слева - "Здоровье",

на открывшейся странице вверху выберите раздел "Получите данные о своем полисе ОМС…" и нажмите кнопку "Запросить",

как правило, через 15 минут сформировывается цифровая копия полиса ОМС.

затем можно скачать документ, распечатать, если нужно, а также сохранить его на смартфон.

Внимание: Иногда при избыточной загрузке сервиса срок оформления может быть больше - до 5 дней.

Что делать, если нет учетной записи на Госуслугах?

С 1 декабря 2022 года бумажные и пластиковые полисы ОМС не выпускаются. Но если человек не зарегистрирован на Госуслугах, он может получить данные своего полиса в виде выписки в страховой медицинской организации - в той, где был застрахован.

Что можно сделать с полисом ОМС?

На портале Госуслуг можно поменять регион страхования при переезде или сменить свою страховую медицинскую организацию. Кроме того, можно получить справку об оказанных услугах по ОМС.

Запрашивая официальный электронный документ, можно сравнить, действительно ли человек получали медицинскую помощь в тех видах и объемах, которые указаны в его медицинской карте, и за которые медорганизация получила оплату из средств ОМС.

Зачем может понадобиться замена страховой медорганизации?

Есть несколько причин для смены страховой медицинской организации. Вместе с полисом ОМС пациент получает бесплатного защитника своих прав в лице страховой медицинской организации. И если вы не удовлетворены качеством работы своей страховой медицинской организации, имеете право на ее замену.

"Основная задача страховых представителей по ОМС - обеспечить права застрахованных по ОМС граждан для бесплатного получения доступной и качественной медицинской помощи. Специалисты страховых медицинских организаций призваны помогать пациентам на всех этапах оказания медицинской помощи, а также оказывать при необходимости и правовую поддержку. И если у пациента есть подозрения, что его права нарушены, то звонок в СМО поможет решить проблему. Пациента не только проконсультируют, но и при необходимости помогут решить вопрос о госпитализации, приеме у врача-специалиста. На практике 98% обращений в колл-центры страховых медицинских компаний заканчиваются быстрым решением проблем,", - отмечет заместитель генерального директора страховой медицинской организации "Капитал-МС" Елена Третьякова.

Также причиной замены СМО является смена места жительства.

В любом случае, независимо от причины, у вас есть право сменить страховую компанию один раз в год. Это можно сделать также на портале Госуслуг - функция доступна во вкладке, где содержится информация о цифровом полисе.

Что делать, если возникают проблемы с получением цифрового полиса ОМС?

Для решения всех проблем, связанных как с получением электронного полиса ОМС, так и с медицинским обслуживанием в целом, существует простой и самый эффективный способ - обращение в свою страховую медицинскую организацию, которая вам выдала полис ОМС.

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