Инженер-строитель в Твери создает чудесные зарисовки родного города

Рисунок Нового моста в Твери, тут уже осень... Автор: Анна Трапезникова

«Мне нравятся здания, архитектура, мелкие элементы фасадов и их уникальность. Интересно видеть, как эти кусочки складываются, как пазлы, на бумаге в общую узнаваемую картинку и потом расцветают красками, становясь объемными». Это слова самобытной тверской художницы Анны Трапезниковой. И хотя ее профессия не связана с живописью, она создает чудесные, какие-то камерные, а в каком-то смысле - уютные, зарисовки родного города.

Вот перед нами белеют на фоне зелени старинные дома на улице Дементьева, вот желтеет особнячок на улице Пушкинской, вот вырастают знакомые ампирные очертания кинотеатра «Звезда», а вот сквозь зимнюю дымку глядит дом красных командиров … У Анны много таких зарисовок. Есть и бытовые, например целующий в нос своего песика мужчина в тверском автобусе…

Дом на улице Дементьева. Автор: Анна Трапезникова. Фото: VK/Тюпа-дизайн

«КП»-Тверь» пообщалась с Анной Трапезниковой.

- Как, с чего началось это ваше творчество - именно изображение различных мест Твери, увиденных бытовых сценок где-то в городе?

- Я по образованию и по профессии инженер-строитель. Тема зданий поэтому всегда со мной. Несколько лет назад для лучшего понимания объектов, с которыми придется работать, решила их нарисовать. Так было проще не запутаться в адресах и визуализировать их для себя. Потом эти работы стали множиться, и рисовала уже не только необходимые, но и просто нравящиеся места.

Старинный дом №6 на улице Пушкинской. Автор: Анна Трапезникова. Фото: VK/Тюпа-дизайн

- А в какой технике вы создаете картины-рисунки Твери?

- Техника... Скорее, можно отнести к скетчингу. Сначала по фото какого-то вида или предмета делаю построение карандашом, потом линером. На этом этапе получается графическое черно-белое воздушное изображение. Потом акварелью наполняю цветом и тенями. На последнем этапе расставляются акценты белилами и белой ручкой.

Дом красных командиров или по другому - ворошиловских стрелков. Автор: Анна Трапезникова. Фото: VK/Тюпа-дизайн

- Какие места в Твери ваши любимые, вызывают особый прилив творчества, вдохновения?

- Любимые места города, несомненно, историческая застройка. Нравятся виды старых зданий центра с их основательностью и неповторимая душевность строений Морозовских домов, где всё, кажется, было сделано для благополучия тогдашних рабочих мануфактуры.

- В какое время года вам лучше рисуется? Когда вам больше по душе Тверь?

- От времени года это совсем не зависит. Хотя летом более яркие виды и есть возможность чаще увидеть именно то, что хочется нарисовать.

- Сколько времени уже занимаетесь именно таким творчеством и вообще творчеством?

- Рисовала я всегда с удовольствием, мало того, 27 лет назад закончила детскую художественную школу имени В А. Серова. А в том виде, как сейчас... наверное, около пяти лет. Сейчас сложился некий художественный почерк работ, в котором мне комфортно рисовать и результат стал нравиться.

Оранжерея императорского дворца. Автор: Анна Трапезникова. Фото: VK/Тюпа-дизайн

Костёл. Автор: Анна Трапезникова. Фото: VK/Тюпа-дизайн