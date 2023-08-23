"Непролазная темень, в поле валяется кусок фюзеляжа": корреспондент "КП"-Тверь" с места крушения самолёта в Тверской области

На месте крушения самолёта работают спецслужбы.
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
Под селом Куженкино Бологовского района Тверской области 23 августа разбился самолёт Embraer Legacy, летевший по маршруту Москва - Санкт-Петербург. Совсем неподалёку от места крушения есть сёла, дачные кооперативы. Шум крушения там был слышен.
На месте работают МЧС, правоохранительные органы и спецкор "КП"-Тверь" Ольга Трофимова.
Недалеко от места крушения.
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
- Здесь непролазная темень, в поле валяется кусок фюзеляжа. В темноте краснеет лента ограждения, много полицейских по периметру. Никого на место ЧП не пускают, все машины заворачивают: езжайте в Куженкино, - сообщает с места Ольга Трофимова.
Со слов очевидцев известно, что, падая, самолёт развалился на части: местные жители видели отвалившееся в воздухе крыло.
Вокруг линии оцепления очень много любопытных. Проезжающие мимо места ЧП высовываются из машин:
"Здесь самолёт-то упал?" - вопрос, которым постоянно отвлекают полицейских.
Полицейские не пропускают к месту крушения. Территория обнесена красной лентой.
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
По данным МЧС России, упавший борт - частный самолёт Embraer Legacy. На борту находились 10 человек, из них трое - члены экипажа. Предположительно, все погибли. Тела восьми уже найдены.
Поздним вечером 23 августа Росавиация опубликовала список пассажиров и экипажа разбившегося бизнес-джета. Пассажиры:
Сергей Пропустин;
Евгений Макарян;
Александр Тотмин;
Валерий Чекалов;
Дмитрий Уткин;
Николай Матусеев;
Евгений Пригожин.
Члены экипажа:
Алексей Левшин (командир);
Рустам Каримов (второй пилот);
Кристина Распопова (бортпроводник).
На месте крушения идёт поиск чёрных ящиков. Специалисты собирают и анализируют все имеющиеся данные - какова была подготовка экипажа, не могла ли спровоцировать катастрофу погода, исправен ли был самолёт.
- Нахожусь недалеко от поворота на Бологое. Здесь находится часть самолёта. Здесь дикое поле - трава, мелкие кусты. За оцеплением на месте крушения работает маяк, мерцают "мигалки". Там СК, спецслужбы, постоянно прибывает полиция. В обратном направлении выехала "скорая" и пожарная машина. Никаких комментариев пока силовики не дают, - продолжает наш спецкор.
Embraer Legacy - самолёт бизнес-класса повышенной комфортабельности, бразильского производства. Он способен преодолевать довольно большие расстояния, для чего на борту имеет даже несколько спальных мест. Самолёт имеет длину 26,33 м и размах крыла 21,17 м.
Пассажировместимость Embraer Legacy - 13 человек. Экипаж состоит из трёх человек (два пилота и один стюард). Максимальная скорость, которую самолёт развивает - 834 км/ч.