В Тверской области разбился самолёт, сообщается о десяти погибших

Самолёт разбился 23 августа у деревни Куженкино.
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
Под селом Куженкино Бологовского района Тверской области 23 августа разбился самолёт бизнес-джет.
Информацию официально подтвердили в правительстве Тверской области: "23 августа в районе села Куженкино Бологовского округа произошло крушение гражданского воздушного судна. Cитуацию взял на контроль губернатор Тверской области Игорь Руденя".
В областном правительстве также уточняют, что судно было гражданским.
Подробности о крушении воздушного судна сообщили в МЧС РФ. По данным министерства, упал частный самолёт Embraer Legacy, летевший по маршруту Москва - Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, из них трое - члены экипажа. Предположительно, все погибли.
На месте ЧП работают правоохранительные органы и МЧС. Информацию с места событий передаёт спецкор "КП"-Тверь".
По состоянию на 20:46 в месте крушения самолёта обнаружены тела восьми погибших.
Поздним вечером 23 августа Росавиация опубликовала список пассажиров и экипажа разбившегося бизнес-джета. Пассажиры:
Сергей Пропустин;
Евгений Макарян;
Александр Тотмин;
Валерий Чекалов;
Дмитрий Уткин;
Николай Матусеев;
Евгений Пригожин.
Члены экипажа:
Алексей Левшин (командир);
Рустам Каримов (второй пилот);
Кристина Распопова (бортпроводник).