В Тверской области разбился самолёт, сообщается о десяти погибших

Самолёт разбился 23 августа у деревни Куженкино. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Под селом Куженкино Бологовского района Тверской области 23 августа разбился самолёт бизнес-джет.

Информацию официально подтвердили в правительстве Тверской области: "23 августа в районе села Куженкино Бологовского округа произошло крушение гражданского воздушного судна. Cитуацию взял на контроль губернатор Тверской области Игорь Руденя".

В областном правительстве также уточняют, что судно было гражданским.

Подробности о крушении воздушного судна сообщили в МЧС РФ. По данным министерства, упал частный самолёт Embraer Legacy, летевший по маршруту Москва - Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, из них трое - члены экипажа. Предположительно, все погибли.

На месте ЧП работают правоохранительные органы и МЧС. Информацию с места событий передаёт спецкор "КП"-Тверь".

По состоянию на 20:46 в месте крушения самолёта обнаружены тела восьми погибших.

Поздним вечером 23 августа Росавиация опубликовала список пассажиров и экипажа разбившегося бизнес-джета. Пассажиры:

Сергей Пропустин;

Евгений Макарян;

Александр Тотмин;

Валерий Чекалов;

Дмитрий Уткин;

Николай Матусеев;

Евгений Пригожин.

Члены экипажа:

Алексей Левшин (командир);

Рустам Каримов (второй пилот);

Кристина Распопова (бортпроводник).