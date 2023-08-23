В Театре кукол в Твери идут два ремонта

В этом году театр кукол открывает юбилейный 80-й театральный сезон. Но сначала надо закончить ремонт.
Фото: Виктория ТУШКОВА
В Твери идёт ремонт в самом волшебном здании, дворце сказок, ярких детских воспоминаний и завораживающей бутафории - Театре кукол. Строители обновляют фасад и крышу. К работе они приступили в самом начале лета, и пока дела ещё вовсю кипят.
23 августа фасад театра частично был в лесах, под крышей копошились рабочие. У подножия - стройматериалы и строительный мусор, огромная куча керамзита, вызывающая живой интерес у шмыгающих мимо мальчишек, демонтированные с фасада декоративные элементы. И те самые огромные буквы, которые обычно видны издалека, – ТЕАТР КУКОЛ – лежат на траве сиротливо. Успеют ли они вернуться на место обновлёнными к открытию нового театрального сезона?
Ку-ку...
Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
Узнать это на месте стройки «КП»-Тверь» не удалось. Рабочие трудились на самой верхотуре - не докричишься. Тем временем до открытия сезона, которое запланировано на 16 сентября, осталось совсем немного.
В театре идут сразу два ремонта - фасада и крыши.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Ситуацию нам прояснили в самом театре. Спешим всех успокоить: сезон должен начаться вовремя.
- Часть работ должны закончить уже к 1 сентября, - рассказали нам в кукольном театре. - А полностью завершить работы подрядчик обещает к открытию сезона - 16 сентября.
Кстати, в этом году Тверской театр кукол открывает юбилейный 80-й театральный сезон. В сентябрьской афише больших и маленьких зрителей ждут самые впечатляющие и завораживающие спектакли, обещают в театре.
Новый театральный сезон должен стартовать вовремя.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Здание Тверского (Калининского) театра кукол возводилось с 1966 по 1975 годы. Оно стало первым в СССР, спроектированным конкретно под кукольный театр. Раньше такие театры переезжали в переоборудованные уже существующие строения.
Калинин же построил специальный дом для актёров-кукол и актёров-людей. Театр возведён исключительно силами калининцев. И проект его также разрабатывал калининский институт «Калинингражданпроект».
Здание Театра кукол украшено фантазийной керамической лепниной. А при его строительстве использовались страшно дорогие на тот момент материалы: мрамор, дерево, гранит и медь.