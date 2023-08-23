Досуг в Твери с 23 по 30 августа: По следам Зверобоя, «Бумажный город», живописная сказка и музыка с зарядом

Рассказываем об интересных событиях в культурной жизни Твери в ближайшие дни. Фото: Александр ЖМУЛИН

СПЕКТАКЛИ

В дебрях с индейцами

23, 24 августа в 19:00 Тверской театр юного зрителя приглашает в свой дворик на спектакль «На тропе войны». Это инсценировка артистом ТЮЗа Ивана Иванова по мотивам романа Фенимора Купера «Зверобой».

«В дебрях Северной Америки, еще не тронутой цивилизацией, немногочисленные белые люди пытаются уживаться с коренными жителями - индейцами. Мирное соседство регулярно сменяется беспощадными войнами. На фоне этих исторических событий и начинается наша маленькая история о мужестве, благородстве и, конечно, о любви», - сказано в анонсе.

Цена билетов: 300 рублей.

12+

ВЫСТАВКИ

Тверские зины

26 августа в тверском центре современной культуры «Рельсы» откроется выставка зинов об архитектуре столицы Верхневолжья «Бумажный город».

Поясним, зин (от англ. «magazine») — это независимое малотиражное издание, созданное иллюстраторами, художниками и фотографами.

«Бумажный город» - это выставочный проект выпускников Школы по созданию зинов, которая проходила на «Рельсах» с мая по июль этого года.

«Темой двухмесячного обучения в Школе стала тверская архитектура: студенты совершенно разных возрастов и профессий, с художественным опытом и без, совместно с краеведами, экскурсоводами, архитектурными фотографами и художниками изучали городские здания, их историю, локальный контекст. Результатом исследования стали 11 зинов, каждый из которых рассказывает об отдельном здании… Проект «Бумажный город» показывает, что архитектура родного города одинаково интересна совершенно разным людям, каждый их которых обязательно найдет среди урбанистического ландшафта «своё» здание, подобно тому, как каждый из посетителей выставки сможет найти «свой» зин об архитектуре Твери», - написано в анонсе.

Вход свободный.

12+

В манере Григория Сороки

В музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной в Твери завершается выставка «Сказка о волшебной лодочке. Григорий Сорока». Экспозиция открыта до 26 августа, еще можно успеть увидеть ее.

На выставке представлены пастельные картины тверского художника Олега Носова, написанных в манере Григория Сороки, а также серия графических работ члена Союза художников России, краеведа Леонида Константинова, посвященная атмосфере начала 19 века.

Дополняют экспозицию несколько работ скульптора-миниатюриста Андрея Клища, а также поэтичные удомельские пейзажи художницы Людмилы Васильевой.

Цена билетов: от 80 рублей.

0+

КОНЦЕРТЫ

Электричество внутри

Тверской Клуб BIGBEN приглашает на концерт уфимской группы «Лу фон Шаломе» 26 августа в 14:30.

«Лу фон Шаломе» преставит программу «Где-то внутри бежит электричество». Как сказано в анонсе, песни группы заряжают на силу, уверенность и любовь.

Цена билетов: 200-400 рублей.

12+