В Твери девушка спасла двух малышей на пожаре, но в ее историю не поверили ни медики, ни полиция и отправили ее в психушку

Галина со спасённым малышом на руках. Фото: скрин с видео Галины Борисовой

Жизнь иногда пострашнее сериала - так и хочется сказать, услышав историю жительницы Лихославля Галины Борисовой. 24 августа в Твери она случайно, ну вот просто проходя мимо, спасла двух малышей на пожаре.

Шла с другом мимо пятиэтажки на Фадеева и увидела, что из окна на первом этаже валит дым. Пожар. Что сделал бы рядовой обыватель? Правильно, прошел бы мимо или позвонил 112. Но Галина, тоже набрав 112, рванула в подъезд, стучала в двери, помогла выбраться из горевшей квартиры двум девушкам, добежала до пятого этажа, кричала, чтоб выходили. Спускаясь, на третьем этаже из открытой квартиры вывела двух деток: мальчика лет трёх и девочку лет шести. Их бабушка побежала выносить грудничка из подъезда, а эти замешкались. Они спустились вниз, приехали пожарные. Галина отдала спасённого мальчика в руки родных и ушла.

СКРОМНАЯ ГЕРОИНЯ

И никто бы не узнал об этой истории, если б к вечеру, когда Галина уже вернулась в Лихославль, у нее не заболели лёгкие, стало трудно дышать. Помощь в ночи она решила искать в женском закрытом чате, описав свою историю и прикрепив видео: снимала для себя кусочек со спасённым малышом на руках. Она поинтересовалась у пользователей, что делать, если лёгкие болят?

Но, прочитав историю, пользователи стали не медсоветы давать, а восторгались ее поступком.

- Это тянет как минимум на медаль! Вы - героиня! - писали в чате.

- Ну что вы, - отмахивалась она. - Что мне с лёгкими-то делать...

Такой героический поступок не должен остаться незамеченным. Наутро скрин из закрытого чата переслали нам в тверскую «Комсомолку». Мы написали Галине с предложением рассказать о спасении детей.

- Нет-нет, не надо... я же не из огня их достала, - от публикации она отказалась наотрез.

Мы посоветовали Галине обратиться за медпомощью, раз плохо себя чувствует.

- А я уже в больнице, ночью плохо стало - поехала. Сейчас готовят к переводу в ОКБ в Тверь, - ошарашила она.

Историю спасения малышей Галиной мы отправили в региональное МЧС. Там очень удивились. По их данным, было небольшое задымление, горение на участке 1 кв. м: кто-то неосторожно покурил в постели. К моменту прибытия расчётов все вышли. Ни о каких геройских поступках по их спасению местные жители огнеборцам не сообщали.

В общем, о героическом поступке девушки в пятницу мы так написать и не смогли.

А в субботу утром случилось вот что:

«Мой, как вы написали, героический поступок обернулся для меня не очень хорошо!» - получила я утром субботы сообщение от Галины.

Девушка рассказала, что ее привезли в Тверь в реанимацию, оказали всю необходимую помощь, а вечером к ней пришёл полицейский: о поступлении пострадавшей на пожаре в полицию по регламенту сообщили медики.

Надышавшись угарного газа Галина попала в больницу. Фото: Галина Борисова

ИЗ ГЕРОИНИ В ПСИХБОЛЬНУЮ

Со слов Галины, полицейский был неучтив, из ее сбивчивого рассказа и перепутанного ею адреса пожара он сразу сделал вывод: наркоманка, приехала в Тверь за закладкой, употребила, весь пожар придумала. После того как сотрудник полиции ушёл, присутствовавший при этой беседе врач вызвал дежурного психиатра. Тот осмотрел и сделал вывод: острая фаза психического расстройства. Была вызвана бригада из психиатрической больницы им. Литвинова (Бурашево), которая Галину в психушку и забрала. Причём ни предложение показать видео с пожаром, ни просьба вызвать друга-очевидца не подействовали ни на полицейского, ни на медиков. В реанимации телефон у девушки отобрали, так что доказательств не было.

Вы скажете: как? Человека из реанимации отвезли в психушку? Со слов Галины, так и было. Причем чувствовала она себя очень плохо. Но ее погрузили и отвезли. В Бурашево ее отпустили из приемного, врачи посмотрели видео на телефоне девушки и взяли отказ от госпитализации.

Ей не выдали на руки никаких документов. В ужасном физическом и моральном состоянии Галина приехала домой.

- Я буду подавать в суд на полицейского, который записал меня в наркоманки! - в беседе со мной сказала Галина.

Но на этом история не заканчивается. Ее снова госпитализировали.

«Когда я после психушки добралась до дома, у меня поднялась температура, было очень плохо. Мне в 21 час (или около того) позвонила женщина-врач ОКБ, представилась, сказала, что пришла на смену и не досчиталась меня, начала узнавать, где я, и была в шоке. Она прислала из Твери за мной скорую помощь, и меня увезли обратно в Тверь (из Лихославля), в ожоговое отделение, так как и должны были после реанимации перевести туда, а не в психушку», - рассказывает Галина.

ПОДДЕРЖАЛИ ВСЕМ МИРОМ

Лёжа на больничной койке, Галина решила собирать доказательства пожара. В крупные тверские сообщества в ВК она запостила свою историю, попросила откликнуться очевидцев. И люди поддержали. За несколько часов набралось около пятисот репостов, еще больше комментариев поддержки. Нашлись свидетели, жители дома, которые снимали пожар на видео, откликнулась тетя спасённого малыша, написали даже пожарные МЧС.

«Меня убило то, что мне сказали, что надо было просто стоять и смотреть...» - замечает в разговоре со мной Галина, вспоминая общение с сотрудником полиции.

Сейчас она собирается подавать заявление в СК.

Ну а мы от редакции направили письма с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию в областное УМВД и Минздрав Тверской области.

В УМВД пообещали разобраться. Но предварительно сообщили, что к Галине выезжал участковый, никаких мер психологического воздействия к ней не применялось, по итогам посещения был составлен соответствующий документ. Также в УМВД заметили, что на основании мнения сотрудника полиции врачи не должны были делать заключение о переводе девушки в психиатрическую лечебницу. Они ему не подотчётны и обладают достаточной квалификацией, чтобы сделать выводы самостоятельно.

На момент публикации Минздрав Тверской области ответ не дал.

«Комсомольская правда»-Тверь» продолжает следить за развитием ситуации.