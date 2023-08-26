Куда сходить в День знаний-2023 в Твери: бесплатные мероприятия 1 сентября

Выбираем, куда сходить в Твери в День знаний 2023. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В честь Дня знаний 2023 в Твери пройдет много различных мероприятий. Основная масса событий запланирована на 1 сентября.

План мероприятий опубликовала администрация города, есть здесь программы в парках, школах, концерты и выставки.

Итак, куда сходить в Твери в День знаний 2023.

10.00

«У меня в портфеле...» познавательная программа

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена Детский зал (Тверской пр-т, д. 5)

«Древо знаний» квест

Библиотека им. С.Д. Дрожжина (пр-т Чайковского, д. 84)

«Школа моей мечты» акция

Детская библиотека им. Афанасия Никитина (наб. А. Никитина, д. 54)

11.00

Театрализованная интерактивная программа, посвященная Дню знаний

«ДК пос. Сахарово», (ул. Маршала Василевского, д. 13

«Вперёд к знаниям» праздник, посвящённый Дню знаниям

«ООШ № 28», (ул. Центральная, д. 7)

«Мозговой штурм» игровая программа для первоклассников посвященная Дню знаний

ДЦ «Истоки» (Петербургское ш., д. 95, с.1)

«Ура! В школу!» театрализованное представление ко Дню знаний (для учащихся 2-4 классов)

ДК «Затверецкий» (ул. Академика Туполева, д. 10)

«Стань читателем!» акция

Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (пр-т Победы, д. 32/3)

«Школьные годы чудесные» мастер-класс

Библиотека семейного чтения «Затверецкая» (ул. 1-я Силикатная, д. 7)

«С Днем знаний!» день открытых дверей

Библиотека семейного чтения им. Евгения Сигарева (ул. Кольцевая, д. 76)

«Сказка в первый школьный день» игровая программа

СОШ № 38 (ул. Маршала Конева, д. 1)

«Путешествие в Книгоград» библиотечный урок

Библиотека семейного чтения микрорайона (ул. Артюхиной, д. 15, корп. Д)

12.00

«Приглашает книжка в гости!» познавательная игра

Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (пр-т Победы, д. 32/3)

«Волшебный карандаш» мастер-класс

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена Детский зал (Тверской пр-т, д. 5)

«Сюда приходят дети узнать про всё на свете» библиотечный урок

Мультимедийный библиотечный центр (ул. С. Перовской, д. 12)

«КЛАССное время» театрализованное представление для первоклассников

МБУ ДК «Синтетик» (пос. Химинститута, д. 31)

День открытых дверей. «АКЦЕНТЫ» экскурсия по выставки в рамках проекта «Учитель и его ученики»

«Художественная школа им. В.А Серова» (пр-т Чайковского, д. 31)

День открытых дверей. «Посвящение в юные художники» мероприятие для первоклассников

«Художественная школа им. В.А Серова» (пр-т Ленина, д. 7/7)

«Здравствуй, школа!»

тематическая программа:

- викторина для школьников

- творческий мастер-класс

СОШ № 21 (ул. Веселова, д. 33)

12.30

Ярмарка творческих услуг - открытие творческого сезона 2023-2024 (для учащихся 1-3 классов)

«ДК пос. Элеватор», (ул. Центральная, д. 12)

13.30

«Школьные годы чудесные» праздничная программа

Детская библиотека им. Виталия Бианки (ул. Богданова, д. 22 корп. 1)

14.00

«О школе с улыбкой» развлекательная программа

Библиотека семейного чтения поселка Элеватор (пос. Элеватор, 1-ый переулок, д. 1)

«Юный эрудит» викторина

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута (пос. Химинститута, д. 26)

15.00

Концерт, посвящённый Дню знаний

ДШИ № 2 (ул. Мусоргского, д. 14)

«Школьные помощники» познавательная программа

Библиотека семейного чтения микрорайона Южный (б-р Гусева, д. 8)

15.30

Концерт, посвящённый Дню знаний

ДШИ им. В.В. Андреева (ул. Ерофеева, д. 11)

Концертно-развлекательная программа, посвящённая Дню знаний

«ДК пос. Литвинки» (пос. Литвинки, д. 22)

17.00

Концертно-игровая программа, посвященная Дню знаний

Бобачевская роща

«Изобретатели школьных чудес» концертно-развлекательная программа

Парк на ул. Можайского