Росстат рассказал, как жили в Тверской области в ковид

Росстат делится итогами Всероссийской переписи населения, там есть интересные сведения о тверском регионе. Фото: Александр ЖМУЛИН

Что приходит на ум первым, когда слышишь: «2020 год». Наверняка коронавирус. Сейчас, правда, о нем и думать забыли… А еще 2020 год мог бы войти в историю Всероссийской переписью населения. Но из-за того же ковида ее перенесли на 2021-й. Перепись отразила не только количество проживающих в России граждан, но и другие аспекты жизни страны. Итоги переписи Росстат обнародует только сейчас. Почему? Подсчеты дело не быстрое. Ценно в этих сведениях то, что эта информация о людях из, так сказать, первых уст, то есть та информация, которую граждане сообщили переписчикам сами.

БРАКИ

По результатам переписи в браке в Тверской области из 470 687 мужчин - жителей региона состояли больше половины: 248 757 человек. При этом отношения официально зарегистрировали лишь 225 556 представителей сильного пола.

О том, что были разведены, сообщили 32 308 мужчин.

Из 583 211 жительниц Верхневолжья в браке были 248 602, а о том, что он официально зарегистрирован, сообщили 225 937 представительниц прекрасного пола.

В разводе находились 57 268 женщин.

А КАК У СОСЕДЕЙ

В Московской области из 3 450 979 мужчин старше 16 лет в браке состояли 1 821 150 человек. При этом отношения официально зарегистрировали 1 694 633 представителя сильного пола. В разводе были 181 090 мужчин.

Из 3 896 913 жительниц Подмосковья в 2020-м о состоянии в браке сообщила 1 825 081 женщина, о том, что он официально зарегистрирован, - 1 699 178. В разводе были 338 859 женщин.

В Смоленской области из 338 083 мужчин в браке состояли 177 054, при этом официально он был зарегистрирован у 160 193. Разведенными оказались 25 907 жителей Смоленщины.

Из 423 925 смолянок о состоянии в браке сообщили 177 015, о том, что он официально зарегистрирован, - 160 671. В разводе были 47 285 женщин.

В Ярославской области из 441 174 мужчин в браке были 230 186, он был официально зарегистрирован у 210 187. Разведены 27 105 жителей региона.

Из 423 925 жительниц Ярославской области в браке были 232 225, официально зарегистрировали отношения 212 216. В разводе были 55 972 женщины.

ТРУДОСПОСОБНЫЕ

В 2020-м на 1000 трудоспособных жителей в Тверской области (Росстат указал, что это мужчины от 16 до 61,5 года и женщины от 16 до 56,5 года) приходился 791 нетрудоспособный житель - это дети и пенсионеры (257 ребёнок и 534 пенсионера).

При этом в городах Верхневолжья на 1000 трудоспособных граждан приходилось 780 нетрудоспособных (257 детей и 523 пенсионера).

В сельской местности на 1000 трудоспособных граждан приходилось немногим больше нетрудоспособных, чем в городах. А именно: 826 (256 детей и 570 пенсионеров).

В целом по России тогда данные были таковы: на 1000 трудоспособных - 714 нетрудоспособных (288 детей и 426 пенсионеров).

В соседней Московской области данные были таковы: на 1000 трудоспособных - 588 нетрудоспособных (219 детей и 369 пенсионеров).

В Смоленской области: 767 (252 ребенка и 515 пенсионеров).

В Ярославской области: 812 (302 ребенка и 510 пожилых людей).

В Вологодской области: 803 (324 ребенка и 479 пенсионеров).