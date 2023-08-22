Житель Петербурга пытается восстановить историю деревни Могилки Тверской области

Эти девушки, возможно, жили когда-то в Могилках. Фото: из семейного архива Андрея Моспана.

Житель Санкт-Петербурга Андрей Моспан разыскивает тех, кто знает что-либо об истории деревни Могилки Рамешковского района Тверской области. Именно отсюда идут его семейные корни. За помощью петербуржец обратился в редакцию «КП»-Тверь».

ЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ МОГИЛКИ

В Могилках жила бабушка Андрея, в девичестве - Галина Андреевна Козлова.

Вот что рассказал нам Андрей: «Из воспоминаний бабушки, что мы смогли сохранить: во время Великой Отечественной войны она с отцом Андреем Поликарповичем Козловым и семьёй (мать, бабушка, сёстры) перебралась из Нелидово в село Могилки Рамешковского района Калининской области. Учиться она ходила пешком в Рамешки. Отец её работал на мельнице, которая была на реке Медведице между Могилками и Пальцево».

Класс, в котором училась Галина Андреевна Козлова. Фото: из семейного архива Андрея Моспана.

Сейчас Андрей ищет любую информацию о деревне Могилки и её жителях. Недавно со своей мамой он даже съездил туда. Их ждала большая удача: в Могилках они встретили людей, которые также искали свои корни.

«В процессе общения мы выяснили, что у нас много общего и, возможно, мы являемся родственниками, так как в один из периодов жизни наши родственники жили в одном доме по адресу: Калинин, ул. Жореса, дом 45. Но из-за войны и времени все связи нарушились и разорвались…» - рассказывает Андрей.

Мужчина пытается восстановить как можно больше сведений о деревне Могилки и разузнать что-то о жителях ближайших к ней деревень: Пальцево, Лощино, Пески, Боброво, Цепелиха, Новый Камень.

Ещё одна школьная фотография. Снимок 44-го года, на нём 6-й класс Б Рамешковской школы. Фото: из семейного архива Андрея Моспана.

«Возможно, кто-то вспомнит такие имена: Игнин Иван Григорьевич, Игнин Алексей Иванович, Дуйцева Агния Фёдоровна, Абрамов Василий, Коноплёва Паша, Коноплёва Софья. Буду благодарен любой помощи», - говорит Андрей.

Известно также, что в деревне могли жить Кулаковы, Журавлёвы, Рубцовы, Тупицыны.

ЗАГАДОЧНЫЙ СНИМОК

Мужчина также прислал к нам в редакцию старый фотоснимок, который тоже может помочь узнать что-то об истории жителей деревни. Вот что написал Андрей: «Как-то, разбирая с мамой архивные фотографии нашей бабушки, наткнулись на снимок. На нём две девушки, мне неизвестные, и памятник Сталину, а на обратной стороне сохранилась надпись карандашом».

Эта трогательная карандашная надпись гласит: «Может, вспомнишь, улыбнёшься, может, хмуро сдвинешь бровь. На память Галке от Анки. 5/VII-51 года, деревня Могилки».

Может быть, вы узнаете этих девушек? Фото: из семейного архива Андрея Моспана.

Галка, скорее всего, бабушка Андрея. А одна из девушек на фото, очевидно, та самая Анка, что оставила памятную подпись. Но фото сделано вовсе не в Могилках. Ведь на нём памятник генералиссимусу Сталину. Точь-в-точь такой, как стоял некогда в тверском (калининском) горсаду.

Памятник на фото и побудил Андрея написать нам в редакцию. Похожий снимок мы публиковали в рамках акции «Дворы нашего детства». Две фотографии сделаны с разных ракурсов и в разное время, однако очевидно, что памятник на них один и тот же.

На снимке, что уже публиковала «КП»-Тверь», есть вазоны, сзади виден цирк шапито. На снимке, присланном Андреем, ни вазонов, ни цирка нет. Но если порыться в архивных фотографиях Калинина, станет очевидно, что в начале 50-х вазонов у памятника Сталину быть не могло, они появились позже. А здание цирка на фото просто не видно из-за ракурса. Ведь построен он был ещё в 30-х годах прошлого века.

На обороте ещё одного фото, найденного Андреем, рукой той же самой Анки написана её фамилия. Но неразборчиво. Мужчина предполагает, что фамилия могла быть Бухтарева. Может быть, кто-то узнает девушек на фото или поймёт, кто это, по подписи? С разрешения Андрея мы также публикуем ещё несколько фото, на которых вы можете кого-то узнать.

Рукой Анки написана её фамилия. Фото: из семейного архива Андрея Моспана.

Дорогие читатели! Если вы что-то знаете о жителях деревни Могилки и их судьбе, напишите нам в редакцию. Мы обязательно свяжемся с Андреем и передадим ему всю информацию.

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