Лётчиков экипажа, сбитого фашистами самолета, поисковикам Тверской области удалось установить лишь спустя восемь лет

Начало работ на месте падения самолета. Фото: VK/Огненное небо Зубцова

Участникам команды поисковиков «Звездное небо Зубцова» удалось собрать сведения о гибели в Зубцовском районе уже более тридцати Пе-2 - двухмоторных бомбардировщиков, которые вместе со штурмовиками Ил-2 вынесли на своих крыльях основную тяжесть работы ударной авиации в годы Великой Отечественной войны… Про экипаж одного из найденных самолетов долгое время были заблуждения.

Этот бомбардировщик нашли в сентябре 2005 года участники поискового объединения «Тризна» в лесном массиве под названием Волчье болото.

«Прочесав в течение нескольких часов указанный им участок леса, поисковики смогли обнаружить место падения – заросшую травой и мелким кустарником небольшую воронку, вокруг которой были разбросаны отдельные обломки. Сразу же стало понятно, что самолет упал прямо на немецкие позиции, и место падения уже давно было раскопано вездесущими «охотниками за цветметом». Даже с фрагментов стальных лонжеронов крыла была старательно срублена дюралевая обшивка», - рассказали поисковики.

Во время раскопок. Фото: VK/Огненное небо Зубцова

Тогда нашли два баллона для сжатого воздуха, хвостовую стойку шасси и элементы парашютной системы. 3 января 2006 года, когда многие еще отмечали новогодний праздник, на помощь к поисковикам пришли участники внедорожного клуба «УАЗбука».

«С большим трудом колонна УАЗов, Нив и разнообразных джипов пробилась в глубину заснеженного леса, где был разбит лагерь», - вспоминают участники команды «Звездное небо Зубцова».

По лесным снежным буеракам было непросто доехать до места падения самолета. Фото: VK/Огненное небо Зубцова

Копали в тяжелейших условиях, вгрызаясь в промерзлый грунт. Кусочки костей попадались практически повсеместно. Удалось найти личные вещи экипажа - карманные часы в зеленой краске, без циферблата и остатки пистолета ТТ. В глубине раскопа нашли коленчатый вал одного из моторов, его блок цилиндров и навесное оборудование были полностью разбиты. Также с огромным трудом удалось извлечь из земли остатки второго мотора...

В итоге поначалу поисковики выяснили, что самолет не вернулся с вылета на разведку в район Ржев – Сычевка 6 октября 1942 года с экипажем в составе пилота Владимира Бразгунова, летчика-наблюдателя Аркадия Петрова и стрелка-радиста Павла Ворочилина.

В августе 2006-го обнаруженные останки летчиков были торжественно преданы земле на воинском мемориале в Веригино в Зубцовском районе. Но, как выяснилось, это были не те летчики.

В результате поисковики выяснили, что этот самолет был закреплен за другим экипажем. Вот он: пилот Вячеслав Чернышев 1915 года рождения, уроженец Ульяновска, стрелок-бомбардир Петр Кузнецов 1918 года рождения, уроженец Грязи Липецкой области, воздушный стрелок-радист Дмитрий Огиенко 1918 года рождения, уроженец села Никольское Солонянского района Днепропетровской области.

Петр Кузнецов. Фото: VK/Огненное небо Зубцова

Поисковики сообщили, что в обломках самолета в 2006 году обнаружили останки лейтенанта Кузнецова, которые и были торжественно перезахоронены на мемориале в деревне Веригино.

Правда, до сих пор в официальных списках этого воинского захоронения ошибочно указаны старшие сержанты Бразгунов и Ворочилин, а сведений о лейтенанте Кузнецове нет…

Благодаря помощи заведующей Грязинским краеведческим музеем Яны Юдиной были найдены родственники стрелка-бомбардира Кузнецова. Со слов племянниц – Нели Петровны Двуреченской и Татьяны Петровны Куликовой, Петр Кузнецов родился в многодетной семье железнодорожного кондуктора. Никто из его четверых братьев и двоих сестер не дожил до наших дней, но память о нем и фронтовые фото сохраняются в семьях их потомков.