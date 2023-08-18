Каждый 89-й житель Тверской области за год стал жертвой преступников

В рейтинге преступности Верхневолжье попало в группу проблемных регионов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чувствовать себя в безопасности жители Тверской области не могут: воров да мошенников вокруг навалом.

Таковы выводы исследования, проведённого экспертами проекта «Если быть точным». Основываясь на данных официальной статистики за 2022 год, они проанализировали преступность в регионах страны.

Отметим, что эти аналитики проводят регулярные исследования основных социальных проблем в российских регионах. «КП»-Тверь» уже рассказывала об исследовании уровня благополучия старшего поколения в России и Тверской области (читайте здесь).

МЕСТО В КРИМИНАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ

Сквозной градации регионов исследование не даёт - все субъекты РФ поделены на пять групп: А, B, C, D и Е, где в группе А уровень преступности низкий, а в группе Е - наиболее высокий.

Тверская область попала в группу D. Это означает, что проблема преступности выражена у нас выше среднего. Что называется, увы и ах. В анализе за 2021 год ситуация была аналогичная. С той лишь разницей, что некоторые показатели мы улучшили. Тем не менее из группы D не вышли.

Тверская область попала в категорию D. Графика: tochno.st

В группе, кроме Тверской области, ещё 16 субъектов. В основном это регионы Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Из соседствующих с нами областей в группу D попала только Новгородчина. У других соседей ситуация спокойнее.

Приведём некоторые интересные цифры.

ЖЕРТВЫ ПРЕСТУПНОСТИ

13 782 человека стали жертвами преступников в 2022 году. Это 1120 человек на 100 тысяч населения,то есть незавидный статус «потерпевший» обрёл каждый 89-й житель Тверской области.

Число убитых на 100 тысяч населения в Тверской области - 6 человек (в среднем по России - 4 человека на 100 тыс.).

Погибших и получивших тяжкий вред здоровью - 42 человека на 100 тыс. (в среднем по России - 37 на 100 тыс.).

Жертвами насильников стали 3 человека на 100 тысяч населения (в среднем по стране - 2 человека на 100 тыс.).

Динамика преступлений, связанных с сексуальным насилием. Графика: tochno.st

ТОП-3 ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Кражи занимают 40% от всех преступлений, совершаемых в регионе. Высок также процент мошенничеств. В Тверской области за 2022 год обокрали каждого 145-го жителя. Мошенники обманули каждого 413-го жителя.

За год зарегистрировано:

8447 краж (687 случаев на 100 тыс. населения)

2975 мошенничеств (242 случая на 100 тыс. населения)

1107 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (90 случаев на 100 тыс. населения).

Топ видов преступлений в абсолютном выражении. Графика: tochno.st

По удельному весу краж и мошенничеств мы опять же обогнали среднероссийские показатели. Удельный вес наркопреступлений у нас ниже, чем в среднем по стране. При этом в целом в России в прошлом году существенно выросло число преступлений иностранных граждан, связанных с незаконным оборотом наркотиков, отмечают исследователи.

КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ

Доля киберпреступлений стремительно растёт: 3805 случаев в 2021 году и 5332 случая в 2022 году.

12% пострадавших от киберпреступников в Тверской области - пенсионеры.

ЛИЦО ПРЕСТУПНОСТИ

Значительно чаще оступаются (или попадаются?) мужчины. Из преступников, пойманных за руку в 2022 году, 5389 мужского пола и 1091 женского.

Из них 214 человек - несовершеннолетние преступники. Это 0,4% от всех детей в возрасте от 14 до 17 лет, живущих в Тверской области.

РАСКРЫВАЕМОСТЬ

Раскрываемость преступлений в регионе невысока, считают аналитики. Радует лишь, что она всё-таки подросла с 2020 года, когда Тверская область в аналогичном исследовании была отмечена среди субъектов, где преступления раскрываются хуже всех.

В 2022 году предварительно расследовано было 35 преступлений на 100 зарегистрированных. В среднем по России за год предварительно расследовано 53 преступления на 100 зарегистрированных.