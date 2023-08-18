"Мед привезли!": Тамбовские пчеловоды Коломниковы традиционно радуют Тверь мёдом нового урожая

Тамбовские пчеловоды Фото: Коломников Олег

Наши предки добывали мёд из ульев диких пчёл, но постепенно смогли приручить трудолюбивое насекомое. И теперь человек получает вкусный и полезный продукт в гармонии с природой. В Твери натуральный мёд и всевозможную продукцию, изготовленную с его применением, до 26 августа можно приобрести в Детском мире на Тверском проспекте и выставочном комплексе «Вулкан» на Советской. Здесь можно будет продегустировать более 20-ти сортов медов свежего сбора.

Фото: Коломников Олег

Уже который год на тверской ярмарке заслуженной популярностью пользуется мед из Тамбова с семейной пасеки Коломниковых. Здесь и отменный вкус, и качество и привлекательная цена. - Мы традиционно наш свежий урожай меда везем тверским покупателям. Я с гордостью отмечаю, что наш мёд натуральный, зрелый и опечатанный. За свой продукт я даю 100% гарантию, - говорит глава пчеловодческого хозяйства Олег Коломников.

А еще пчеловоды Коломниковы знают много хитростей по сбору меда, это ведь непросто прийти и из сот медок достать, как думают многие обыватели. Медоносных пчел пасечники "ведут" в течение всего времени сбора. К примеру, ульи Коломниковы ставят на весы. Смотрят привес мёда.

- Если масса улья уменьшается, мы понимаем, что медосбор заканчивается и вывозим ульи в другое место. Кочёвка строится от того, где какие растут медоносные растения. Все меда у нас разные по цвету, консистенции, вкусу, аромату, - поясняет Екатерина Коломникова.

К пчелам и меду Коломниковы относятся с необычайной любовью. За объёмами не гонятся - главное качество. Но о прекрасном тамбовском меде узнаёт все больше людей, старые покупатели возвращаются за качественным и вкусным мёдом, и объёмы растут.

Заслуженной популярностью у покупателей пользуются и продукты пчеловодства, о целебных свойствах каждого с удовольствием рассказывают сами пасечники:

Пыльца, перга, прополис, забрус, пчелиная огневка… Пыльцу и пергу пчеловоды советуют есть, как витамины. По несколько шариков в день, натощак. А вот пергу выбирать нужно внимательно: она - коричневого цвета. Вкус меда в ней чувствоваться не должен. Когда такое лекарство рассасываешь, на языке ничего не должно оставаться. Прополис применяют и вместе с медом, и в качестве компрессов при ушибах - прополис оказывает не только антисептическое, но и обезболивающее действие. Еще одно медовое «лекарство» - забрус. Это «крышечки», которыми пчелы запечатывают соты. В нем много пыльцы и прополиса, так что он тоже обладает сильными антибактериальными свойствами. Забрус используют при заболеваниях полости рта, дыхательных путей, кишечника. Пчелиная огнёвка оказывает общеукрепляющее и антибактериальное действие на организм. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Как всегда, Коломниковы радуют покупателей несколькими акциями: 3 кг за 1000 рублей. Купив пять килограммов меда, можно получить шестой бесплатно. Для пенсионеров – традиционные скидки.

Пчеловоды готовы привезти заказ на дом:

Сделайте заказ по телефону 89158866804 и определитесь с покупкой. Доставка бесплатная при заказе от 2500 рублей.

Ярмарка мёда работает по 26 августа на Тверском проспекте, 10 и в выставочном комплексе «Вулкан» на Советской 45, корп. 2. Приходите и покупайте свежий тамбовский мед от Коломниковых в Твери!

Фото: Коломников Олег

Фото: Коломников Олег

Фото: Коломников Олег

Фото: Коломников Олег

Фото: Коломников Олег

Реклама. ИП Коломников Олег Николаевич. ИНН 681500674303