В Тверской области по нацпроекту ремонтируют 450 километров дорог

В правительстве Тверской области обсудили ремонт дорог по нацпроекту. Фото: ПТО

22 августа в правительстве Тверской области проанализировали, как в регионе воплощается в жизнь нацпроект «Безопасные качественные дороги». В 2023 году по этому нацпроекту идёт ремонт на 51 объекте протяженностью более 450 км.

Ключевым пунктом в рамках нацпроекта является строительство Западного моста в Твери. В настоящее время завершено устройство опор моста, идет сварка и надвижка пролетов.

«В настоящее время ремонтные работы на дорогах Верхневолжья продолжаются в больших объемах. Сдано и в высокой степени готовности свыше 80% от плана. Хочу обратить внимание – часть дорог должна быть введена к 1 сентября. Это объекты, где дети пойдут в школу, расположенные как в городской черте, так и в сельской местности. Необходимо приложить все усилия для завершения ремонтов в срок», – сказал губернатор Игорь Руденя.

Губернатор поручил обеспечить постоянный контроль за реализацией работ на таких объектах.

НА ЗАМЕТКУ

Что и где ремонтируют на дорогах Тверской области

Ряд объектов по дорожному нацпроекту в Тверской области сделали с опережением сроков. Это дороги «Москва – Рига» – Торопец – Плоскошь; Сонково – Кой; подъезд к городу Зубцову; «Москва – Санкт-Петербург» – Большие Борки – Нестерово – Черничено; Бежецк – Поречье; «Москва – Рига» – Александровка – граница Московской области; Ржев – Леонтьево; Редкино – Озерки; Выдропужск – Спирово; Спирово – Козлово – Ососье.

На нескольких дорогах с опережением сроков стартовали работы, запланированные уже на следующий год. К примеру, это направления Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец; Западная Двина – Жарковский; Вышний Волочек – Бежецк – Сонково.

Практически завершены работы на дорогах Торжок – Осташков, Тверь – Тургиново, Устюжна – Сандово – Молоково – Хабоцкое.

Кроме того, ведутся работы по ремонту еще 10 мостов Верхневолжья.

В этом году в Твери по этому нацпроекту ремонтируют 20 улиц.

По нацпроекту устанавливают камеры видеофиксации на дорогах - в этом сезоне их установят 154. В регионе устанавливают «умные светофоры». В 2022-2023 годах установлено более 20 таких объектов, еще 43 планируют установить в 2024 году.

Продолжается работа по обустройству новых элементов освещения, искусственных неровностей, ограждений и других объектов для повышения безопасности на дорогах.