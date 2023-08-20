На раскопках в Торжке Тверской области археологи нашли керамику 12 века, завёрнутую в «Комсомолку» 1989 года

«Комсомолка» оказалась не менее интересной, чем древние черепки, в неё завёрнутые. Фото: VL/ Наталья Сарафанова

Увлекательное это занятие - археология. Особенно, когда неожиданно совершаешь перемещение во времени из 21 века в век 12-й, а потом, раз, и в 20-й. В Торжке есть где разгуляться археологам. В домонгольский пору город богатый, зажиточный. Здесь копают ещё с советских времён и находят много интересного, получен колоссальный материал о прошлом города. В этом прямая заслуга ныне ушедшего от нас археолога Петра Малыгина и его ученицы – специалиста Института археологии РАН Натальи Сарафановой.

Именно ей и ее коллегам на днях удалось совершить вышеуказанное временное перемещение.

«Сегодня побывали в 1989 году. Точнее, мы возились с «черепками», как говорят многие, а для нас это массовый керамический материал 12-го века. И нашли интересный пакет в запасниках. Небольшая коллекция камней и палеонтологии, а упаковка была из газеты. Видимо Пётр Дмитриевич (Малыгин - Ред.) упаковал, он любил в газетку завернуть», - написала на своей страничке в соцсети Наталья Сарафанова.

И больше камней древних газета археологов неожиданно заинтересовала. А газета-то эта - номера «Комсомольской правды» за 28 октября и 24 ноября 1989 года.

На раскопе работает в основном молодежь, так что изучали печатную прессу с интересом - для них это тоже артефакт. Ведь пролежали древние черепки в газете без малого 34 года.

«Игорь сразу посчитал, что ему был годик, Слава сказал, что ему было четыре, ну а я и не стала считать, мне было 15 лет и я помню это время,» - поделилась Наталья Сарафанова.

Прочли археологи «Комсомолку» от корки до корки. А там: закат комсомола, доходы населения увеличиваются, а вот линейный ледокол «Москва» спешит на помощь китам, которые попали в ледовую ловушку. Госкомстат сообщает, что зарплата у рабочих увеличилась с 216 до 236 рублей, у совместителей в кооперативах и вовсе стала 400 рублей.

К международным новостям: столкновения в Молдавии, ливанцы против раскола в Бейруте, в Рио-де-Жанейро - «Дьяволята кокаиновых улиц», в Индии - выборы, Болгария меняется, в Праге спорят обновить социализм или перейти к буржуазной республике.

Ну и традиционная телепрограмма в которой значится сеанс Кашпировского в 22:00.

«Жаркий 1989 год в международном отношении был, а исторические предпосылки - базовые факторы сегодняшней действительности», - подитожили прочитав «КП» археологи.

Вот такое столкновение эпох неожиданно случилось на раскопе в Торжке.

«Комсомолку» археологи читали с интересом. Фото: VK/ Наталья Сарафанова

Изучаем, о чем писала «КП» в 1989 году. Фото: VK/ Наталья Сарафанова

Изучаем, о чем писала «КП» в 1989 году. Фото: VK/ Наталья Сарафанова

Изучаем, о чем писала «КП» в 1989 году. Фото: VK/ Наталья Сарафанова

Изучаем, о чем писала «КП» в 1989 году. Фото: VK/ Наталья Сарафанова