В воскресенье Тверь накроет циклон с северной Атлантики

Погода в Твери - качели. То солнышко выглянет, то облака набегут, то дождик хлынет! Фото: Евгения ГУСЕВА

Разыгравшееся в августе лето вдруг начинает капризничать, словно чует скорую смену власти в небесной канцелярии. Но окончательно позиции тёплый сезон пока не сдаёт!

- В пятницу к нам подойдёт атмосферный фронт. Несущий его со Скандинавского полуострова циклон пройдёт севернее нашего региона, но местами в этот день всё-таки прольются кратковременные дожди, - сообщила «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Сильно настроение это не должно подпортить: за окном комфортные +24, ветер слабый. Солнышко тоже во второй половине дня увидим.

В субботу вообще отлично: преимущественно без осадков, переменная облачность, +23. Мы опять во власти антициклона, хоть и на дальней его периферии. Можно от души погулять.

Но в воскресенье - снова-здорово, опять дождики. Это очередной атмосферный фронт с Северной Атлантики подоспел. Весь день лить не должно. Местами дождит, местами - облачное с прояснениями небо. На градуснике +22.

Утро понедельника будет облачным с прояснениями. Днём +23. После обеда снова может покапать. Неустойчивая погода. И атмосферное давление начинает падать. Если в конце недели оно держалось чуть выше нормы, то к вечеру понедельника опустится до 746 мм рт. ст., а во вторник ещё чуть ниже.

Вторник и среда - качели. То солнышко выглянет, то облака набегут, то дождик освежит улицы. Но за окошком уже прохладнее: +19.

Первый приветик от осени мы можем получить в ночь на четверг. В выходные, как и в начале недели, ночи будут очень тёплые: +14…+16 градусов. А со среды на четверг уже +9. Но расстраиваться не спешите.

- Погода, конечно, крайне неустойчивая, но пока никаких особых катаклизмов не видно, - успокаивает Наталья Сердитова. - Лето всё ещё продолжается, и мы им наслаждаемся!