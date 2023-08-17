В Тверской области подготовка к учебному году идет по плану

Школы скоро вновь заполнят ученики. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

1 сентября в детские сады, школы и колледжи Верхневолжья - всего это свыше 1000 учреждений - придут 228 584 ребенка. Это на 1107 детей больше, чем в прошлом году. На 138 человек увеличилось количество педагогов: до 20 124 специалистов. Об этом 17 августа объявлено на заседании областного правительства. Первым вопросом там стала подготовка к учебному году.

«В целом подготовка к учебному году в регионе идет в соответствии с установленными планами», - отметил губернатор Игорь Руденя.

Губернатор Игорь Руденя. Фото: ПТО

По информации от Минобразования региона, обеспечивается безопасность: во всех школах, детских садах, колледжах и учреждениях допобразования обустроены системы видеонаблюдения.

В 37 детсадах в 24 муниципалитетах проведены ремонтные работы: обновлены кровли, фасады, окна, инженерные сети, системы безопасности, благоустроены территории. Установлено 29 уличных игровых комплексов.

В Твери открыт новый детский сад «Умка» на 190 мест в новостройках на улице Левитана в микрорайоне «Южный». Он готов принять детей.

В 39 школах в 21 муниципалитете проведены ремонты спортзалов, санитарных комнат, пищеблоков. В 15 школах еще продолжаются работы по обновлению инфраструктуры.

Также в этом году отремонтированы подъезды к восьми школам. В следующие три года запланировано привести в порядок подъезды к 95 школам.

Сообщается, что на данный момент проведена комиссионная приемка детсадов, школ и колледжей. Идет процесс устранения выявленных недочетов.

На заседании в большом зале областного правительства 17 августа. Фото: ПТО

На заседании также затронули вопрос профессиональной ориентации школьников. Тут есть результаты: в 10-11-х классах существует возможность обучиться по специальностям «вожатый», «повар», «слесарь», «водитель», «швея» и другим. Также уже при 66 школах действуют центры «Точка роста», открытые по нацпроекту «Образование». Они направлены на развитие получаемых школьных знаний, определение потенциально подходящих ребятам будущих профессий.

Минобр доложил, что в регионе растет интерес абитуриентов к поступлению в колледжи. К примеру, в этом году по сравнению с 2022-м на 100 человек увеличилось количество первокурсников Тверского колледжа сервиса и туризма, всего это 310 ребят.

По федеральному проекту «Профессионалитет» в Тверском промышленно-экономическом колледже создан кластер «Искусство и креативная индустрия», планируется развитие кластеров «Машиностроение» и «Сельское хозяйство». Новшество этого года - в 34 колледжах доступно параллельное обучение дополнительным компетенциям.