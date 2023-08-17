Сколько в Твери стоит собрать первоклашку в школу в 2023 году

И чего только нет в ранце у первоклашки! Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Собрать ребёнка в школу - задачка со звёздочкой для родителей. Квест тот ещё, да и траты немалые. Многодетным семьям в нашем регионе задачу немного облегчили: школьную форму выдают организованно и бесплатно. Остальные же покупают её сами. А ещё обувь, спортивную форму, ранцы, канцелярку…

Сколько стоит в этом году собрать ребёнка в школу и как это проще сделать, выяснила «КП»-Тверь».

И картон понадобится, и пенал и краски с карандашами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СОБИРАЕМ ДЕВОЧКУ

В этом году в первый класс отправляется дочка нашей коллеги - спецкора «КП»-Тверь» Ольги Трофимовой.

- Собирать ребёнка в школу не так страшно, как думают многие родители. Сейчас на прилавках изобилие канцтоваров, рюкзаков и одежды на любой вкус и кошелёк. Остается только выбрать, - рассказывает Ольга. - Знаю, что многие родители начинают подготовку заранее. Они это объясняют экономией, а мне кажется, что это двойные траты. Ребёнок растёт, вещи выходят из моды, меняются требования в школах. Поэтому мы готовились к школе за две недели. Рюкзак купили на маркетплейсе. Онлайн-магазины очень выручают. Можно и цены посмотреть, и обзоры почитать, и ходить далеко не надо. Одежду подбирали вместе с ребёнком в обычном магазине.

Кстати, в школьный бюджет родители первоклашки включили и телефон. В их школе детям разрешают брать его на уроки, чтобы всегда быть на связи с мамой-папой.

Итак, во сколько же обошлись сборы.

Канцтовары - 2400 руб.

Ранец - 2000 руб.

Сумка для сменки - 150 руб.

Школьный сарафан - 2800 руб.

Блузка - 1950 руб.

Гольфы - 115 руб.

Колготки,две пары, белые и синие - 600 руб.

Банты - 400 руб.

Плащ - 3500 руб.

Жакет или кардиган - 2000 руб.

Кроссовки - 1850 руб.

Лоферы (обувь) - 1650 руб.

Слипоны (обувь) на физкультуру - 750 руб.

Спортивный костюм + две футболки - 2500 руб.

Смартфон - 8500 + тариф 350 руб.

Письменный стол - 2700 руб.

Стул компьютерный детский - 4500 руб.

Настольная лампа - 450 руб.

Итого: 39 215 руб. (без смартфона - 30 365 руб.)

Сарафан - 2800, нарядная блузка - 1950 рублей. Стильный вышел образ! Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Сумма ощутимая, даже несмотря на то, что многие цены вполне бюджетные.

- Экономить не пытались: это просто нереально. Цены на канцтовары примерно одинаковые везде. А форму покупали качественную, чтоб её хватило на учебный год, - комментирует мама будущей первоклашки.

СОБИРАЕМ МАЛЬЧИКА

С информацией о сборах в школу мальчика нам помогла ещё одна тверичанка, Елена. Вот во сколько обошлись ей школьные покупки.

Пиджак - 3360 руб.

Брюки, две пары - 3 182 руб.

Рубашки - 5204 руб. (около 1500-1700 руб. за штуку)

Галстук-бабочка - 300 руб.

Туфли в школу - 2626 руб.

Туфли (сменка) - 2999 руб.

Спортивные брюки - 397 руб.

Футболка на физкультуру - 296 руб.

Шорты - 200 руб.

Рюкзак - 2200 руб.

Канцтовары - 4280 руб.

Итого: 25 044 руб.

Вышло дешевле. Но в эти сборы не включён телефон, который у первоклашки уже был, а также стол и стул. Сэкономить помогла недорогая спортивная форма. Родители этого первоклашки покупали всё в интернете.

ДОРОЖЕ, ЧЕМ В СТОЛИЦЕ

Исключив из школьного бюджета девочки-первоклашки телефон и вычислив среднее арифметическое из двух сумм (сбор девочки и сбор мальчика), получится, что на подготовку ребёнка к школе тверские родители тратят в среднем 27 705 рублей.

Если верить исследованиям, это значительно дороже, чем в городах-миллионниках. По данным портала SuperJob, родители в Москве на сборы ребёнка в школу в этом году потратили около 15 000 рублей. В Санкт-Петербурге - 13 700 рублей. А жителям Волгограда, Воронежа и Уфы хватило 11 500-11 300 рублей.

Суммы, прямо скажем, немного удивили. Для сравнения: по прошлогодним данным Росстата (актуальное исследование ведомство ещё не опубликовало), в среднем по России собрать в первый класс мальчика стоило 22 300 рублей, девочку - 26 800 рублей.

НИЧЕГО НЕ УСПЕВАЮ!

Если же вы ещё не купили всё необходимое, не паникуйте. При желании сделать это можно за один вечер, достаточно потратить час-другой на одном из маркетплейсов. Доставка сейчас везде быстрая, скидки имеются. Отзывы на товар, опять же, можно почитать.

Или выделите один день, чтобы обойти с ребёнком магазины. Главное - форма, портфель и минимум канцелярских принадлежностей. А если что-то позабудете, можно будет докупить по ходу дела. После 1 сентября продавцы и цены наверняка скинут.

Вот и наша коллега Ольга Трофимова советует: «Главное - пусть ребёнок учится с удовольствием, общается, заводит новые знакомства и адаптируется к новым важным событиям в его жизни, а родители поддержат и помогут, если сами будут находиться в ресурсе и спокойствии». Точнее и не скажешь!