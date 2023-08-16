Что делать при перепадах напряжения в Тверской области

Временное отключение света - не самое страшное последствие скачков напряжения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скачки напряжения в наших сетях не редкость. Они могут происходить из-за аварий, перегрузок на трансформаторных подстанциях и по многим другим причинам. И погасший ненадолго свет - далеко не самое неприятное последствие таких сбоев.

Расскажем, чем опасны перепады напряжения в сети, как их распознать и что делать, если напряжение скачет. Полезную информацию подготовили специалисты Министерства энергетики и ЖКХ Тверской области.

ЧЕМ ОПАСНЫ ПЕРЕПАДЫ НАПРЯЖЕНИЯ

«Правильное» напряжение в сети - 220В. Допускаются отклонения в 10% (плюс-минус 20-22В).

При напряжении ниже 200В электроприборы будут работать некорректно.

Скачок напряжения выше 240В грозит поломкой электрической техники.

Скачок напряжения выше 300В угрожает пожаром и поражением человека током.

Чем опасны скачки напряжения. Графика: Министерство энергетики и ЖКХ Тверской области.

КАК РАСПОЗНАТЬ ПЕРЕПАДЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Признаки возникновения перепадов напряжения в сети таковы:

- часто перегорают лампочки;

- периодически изменяется интенсивность освещения;

- электроника в доме работает со сбоями (сильно гудит компрессор холодильника, включается/выключается стиральная машина и так далее).

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ СКАЧКАХ НАПРЯЖЕНИЯ

Если в квартире или доме что-то заискрило, необходимо немедленно обесточить жилище (выключить рубильник на щитке) и вызвать аварийную службу (телефоны смотрите ниже).

При подозрении в перенапряжении сети следует немедленно выключить все лампочки и вынуть из розеток вилки электроприборов. Лишь после этого звоните энергетикам.

Уходя из квартиры, даже если всё хорошо, не оставляйте работающей бытовую технику (стиральные машины, посудомойки, сушилки для обуви, вентиляторы и прочее). Выключайте электроприборы, когда уходите из дома, и по возможности совсем обесточивайте их, если покидаете жилище надолго.

Если свет пропал только у вас в квартире, сообщите в управляющую компанию или ТСЖ. За обслуживание внутридомовых электрических сетей отвечают они.

Если свет пропал во всём доме, обратитесь в электросетевую обслуживающую организацию по телефонам, указанным в квитанции за оплату электроэнергии.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

Аварийная служба «Тверьгорэлектро»: (4822) 66-60-80.

Филиал ПАО «Россети Центр»-«Тверьэнерго»: 8 800 220-02-20.