На еду и коммуналку уходит больше 50% семейных расходов в Тверской области

А ведь ещё за ипотеку заплатить надо... Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Сможете ли вы сразу ответить, сколько в прошлом месяце потратили на продукты или на проезд? Росстат всё подсчитал за нас. Проведя исследование расходов домашних хозяйств* в I квартале 2023 года, специалисты выяснили: каждый житель Тверской области в месяц тратит на жизнь в среднем 20 569 рублей.

Этот ежемесячный бюджет - наши так называемые расходы на потребление. Сюда входят траты на питание, лечение, образование, оплату коммуналки, транспорт, вредные привычки и прочее. Сумма эта с прошлого года вполне закономерно выросла: как-никак инфляция. Год назад статистики насчитали нам 18 484,6 руб. ежемесячных трат.

Расскажем, на что, согласно исследованию Росстата, уходят наши кровные.

ЗАТЯНУЛИ ПОЯСА

Не шикуем: более половины расходов (54,6%) приходится на питание и оплату коммуналки. А если добавить сюда редкие обеды вне дома, то выйдет более 56%.

При этом с прошлого года пояса мы затянули… Доля расходов на продукты снизилась. И на алкоголь с табаком, кстати, тоже. А вот ЖКХ и оплата транспорта теперь отрывают от бюджета больший, чем годом ранее, кусок.

По данным Росстата за I квартал 2023 года рейтинг основных трат жителя Тверской области таков:

- 41,5% - на питание (в 2022 году - 42,5%);

- 12,6% - на коммунальные услуги (в 2022 году - 12,1 %);

- 7,6% - на транспорт (в 2022 году - 7,1%);

- 7,6% - на услуги здравоохранения (в 2022 году - 5%);

- 5,6% - на одежду и обувь (напрежнем уровне);

- 4,5% - на мебель, бытовую технику и ремонт (в 2022 году - 5,6%);

- 4,4% - на алкоголь и табак (в 2022 году - 4,7%);

- 1,6% - на рестораны, кафе, гостиницы (в 2022 году - 1,9%);

- 1,1% - на образование (в 2022 году - 1,3%).

Итого, если обратиться к общей сумме расходов на потребление, на еду у каждого члена тверской семьи ежемесячно должно уходить порядка 8 536 рублей в месяц, а на ЖКХ - 2 592 рубля.

На алкоголь и табак мы тратим около 905 рублей в месяц. Но это, как вы понимаете, среднее арифметическое, учитывающее непьющих бабушек и невинных младенцев. Так что тут выйдет в реальности поболее.

ФИНАНСОВЫЕ ТРУДНОСТИ

Доля просрочек по платежам за коммуналку у нас невысока. В I квартале 2023 года 0,7% тверских домохозяйств из-за финансовых проблем не смогли вовремя оплатить ЖКУ и 0,1% - электроэнергию. Год назад таковых было соответственно 2% и 0,8%.

Зато аж 3,5% в этом же периоде 2023 года имели просрочки по ипотечным платежам.

И, что совсем печально, около 1,5% домохозяйств из-за безденежья не смогли купить назначенные врачом лекарства.

*Домохозяйство - семья под одной крышей, небольшая общность совместно проживающих людей, которые делят между собой доходы и расходы. Домохозяйством может быть и один человек, если он живёт отдельно и имеет собственный бюджет.

А КАК У СОСЕДЕЙ

Вот сколько процентов своего потребительского бюджета тратят на еду и коммуналку жители соседних регионов:

Московская область - 43,3%

Ярославская область - 44,4%

Вологодская область - 52,7%

Новгородская область - 53,4%

Тверская область - 54,6%

Псковская область - 57,8%

Смоленская область - 62,5%

А В ЭТО ВРЕМЯ

Всё дорожает, и продукты - в первую очередь. По данным Тверьстата, с начала года (по состоянию на июль) цены на продовольственные товары в регионе выросли в среднем на 3,4%.

Больше всего дорожают овощи-фрукты, прочая зелень и корнеплоды. Овощи за семь последних месяцев подорожали на 19,9%, фрукты и цитрусовые - на 34,0%.

И - полнейшее безобразие - ценник на любимую всеми и такую родную картошечку вырос в 1,7 раза!

Существенно дороже стали также сахар (+22,0%) и мясо птицы (+10,1%).

Что ж. Стройнее будем…