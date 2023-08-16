Досуг в Твери с 16 по 23 августа: Джаз-пленэр, карельские калитки, сказка в театре и картины Родины

Культурная жизнь в Твери не затихает. Фото: Олег ХАДАЕВ

ФЕСТИВАЛИ

В атмосфере джаза

19 августа в живописном парке музея-усадьбы Валентина Серова в Домотканово пройдет VI Международный фестиваль «Джаз-пленэр в Домотканово».

С 14:00 до 19:00 на зеленой эстраде под открытым небом выступят не только уже знакомые постоянным слушателям джаз-пленэра исполнители - джазовый квинтет Александра Красоткина и Евгений Малышев (альт-саксофон), но и столичные джазмены - трио Даниэля Адиянца и секстет Виталия Головнева, а также зарубежные гости из группы Somewhere Music Session (Замбия и Камерун).

В программе также выставки:

с 11:00 - живописи и графики Алексея Жоголева, экспозиция «Сказочный мир кукол»;

с 14:00 - выставка-продажа картин современных художников. Программа также включает в себя различные мастер-классы, ярмарку народных промыслов, катание на лошадях и т.д.

Как добраться:

- автомобилем из Твери по Тургиновскому шоссе проехать до деревни Большое Гришкино, после которой будет поворот (с указателем) на деревню Красная Новь.

- от автовокзала Твери автобусом № 109 Тверь - Бурашево (через Обухово).

Цена входного билета: 700 рублей (дети до 10 лет - бесплатно). Билеты можно приобрести в кассе музея или заранее на официальном сайте областной картинной галереи.

Возрастная категория 6+

Карельские традиции

Кому больше по душе этнический колорит, можно 19 августа посетить фестиваль карельского пирога «Калитка». Он начнется в 12:00. Место действия - этнографический комплекс «Мяммино» в Лихославльском округе (в поселке Мирный).

В программе: угощения блюдами карельской кухни, в том числе, конечно, теми самыми калитками, различные мастер-классы, выступление реконструкторов на ристалище, песни и танцы от фолк-ансамблей, молодецкие забавы и т.д.

Ну а кульминацией фестиваля станет конкурс на самый вкусный пирог с народной дегустацией и огромная калитка, которой угощают всех желающих!

Цена входных билетов: для взрослых - 150 рублей, для детей от семи лет - 100 рублей, дети до семи лет - бесплатно.

0+

СПЕКТАКЛИ

Сказка Даля

19 августа в 12:00 Тверской театр юного зрителя приглашает на спектакль режиссера Марии Павловской по мотивам сказки Владимира Даля «Журавль и цапля».

«История о том, как непросто бывает договориться, уступить другому, понять и услышать близкого человека. Спектакль игровой, музыкальный, интерактивный - порой маленькие зрители сами становятся полноценными участниками действа», - написано в анонсе.

Постановку играют на экспериментальной сцене ТЮЗа, там немного мест, так что поспешите купить билеты.

Цена билетов: 500 рублей.

6+

ВЫСТАВКИ

Живописная Отчизна

В тверском музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной открыта выставка живописи из собрания семьи Зориных «Нам всем завещана Отчизна».

В экспозиции представлены картины 30 российских художников последней четверти ХХ – начала ХХI веков, отобразивших на своих полотнах образы многоликой российской провинции в самом высоком смысле этого слова.

"Художники из самых разных уголков нашей Родины, разных национальностей, вероисповедания, представители разных этносов, культур и художественных школ запечатлели Отчизну на своих живописных полотнах. На выставке можно увидеть пейзажи Центральной России, Оренбуржья, Верхней Волги, Северного Кавказа, Урала и многих других мест на которые так богата география нашей страны", - сказано в анонсе.

Выставка открыта до 26 августа.

Цена билетов: 80-150 рублей.

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