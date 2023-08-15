В ногу со временем: в Твери старые ларьки по продаже прессы меняют на павильоны

Николай Варченко, управляющий директор компании «Кардос», генеральный директор «Тверьсоюзпечати» новым павильоном в Твери доволен, на очереди ещё три Фото: Алина ПЕТРОВА

Современный, стильный, эргономичный - так буквально в нескольких словах можно охарактеризовать новый павильон по продаже свежей прессы, который начал работу 10 августа на пересечении Волоколамки и проспекта Победы в Твери.

А ещё он очень удобен для покупателей - можно зайти внутрь, рассмотреть товар на полке и даже выпить свежего кофе. Цены здесь, кстати, очень демократичные - как на товар, так и бодрящий напиток. От 60 рублей за свежесваренный кофе.

В новом павильоне можно и кофейку выпить и игрушки для чада приобрести, и со свежей прессой ознакомиться Фото: Алина ПЕТРОВА

Павильон открыт компанией «Кардос», лидером распространения печатной продукции в Твери и Центральной России. К примеру, несколько таких минимагазинов свежей прессы уже хорошо зарекомендовали себя в Воронеже, теперь очередь за столицей Верхневолжья.

-Это пилотный проект, таких павильонов в Твери до конца года мы планируем установить как минимум три. Места установки сейчас в стадии согласования. Программу модернизации торговых павильонов мы запустили совместно с администрацией Твери. В рамках этой программы идёт замена киосков старого образца на павильоны. Павильон изготовлен тверской компанией, что немаловажно в рамках поддержки местных производителей, - беседуем мы с Николаем Варченко, управляющим директором компании «Кардос», генеральный директор «Тверьсоюзпечать».

Что до взаимодействия с городскими властями, то «Кардос» давно и плодотворно сотрудничает с Департаментом экономического развития администрации Твери под руководством Петра Петрова. Здесь работают неравнодушные люди, которые немало делают для благоустройства города, примером такого успешного сотрудничества и стал проект по реновации ларьков по продаже прессы.

Новый формат павильона - удобен покупателям, есть возможность зайти, посмотреть товар, представленный на полках, ознакомится со свежей прессой, есть здесь, кстати, и «Комсомолка», получить консультацию у продавца. Ну и понятно, что ароматный кофе с собой очень подкупает.

В компании не исключают, что, возможно, вскоре в соответствии с пожеланиями клиентов, здесь в кофейном уголке появятся барные стульчики, опять же для удобства.

Покупатель сможет посидеть, отдохнуть, полистать какую-то книгу или журнал, приобрести товар и выпить чашку кофе.

Ларьков по продаже свежей прессы у компании в Твери порядка пятидесяти, так что модернизация может быть масштабной.

А покупатели уже с первый день работы голосовали за минимаркет. Мамочки покупали своим малышам игрушки и раскраски, дамы в возрасте рассматривали выкладку журналов и приобретали свежую прессу.

В новом павильоне можно и кофейку выпить и игрушки для чада приобрести, и со свежей прессой ознакомиться Фото: Алина ПЕТРОВА

Реклама. ООО "Кардос Ритейл".