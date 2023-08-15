Калининская АЭС: рекордное количество команд приняло участие в масштабном спортивном фестивале, приуроченном ко Дню физкультурника

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Его организаторами выступили Калининская АЭС и Профсоюзная организация атомной станции.

Испытать свои силы в различных соревнованиях вызвались 14 команд - это рекордное количество за всю историю проведения фестиваля. Всего же в состязаниях приняли участие порядка 200 человек - это работники Калининской АЭС и подрядных организаций, члены их семей и жители города.

Для атлетов была подготовлена разнообразная спортивная программа. Так, любой желающий мог пройти тестовые испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по 6 дисциплинам: отжимания, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя, подтягивания на низкой перекладине среди женщин и на высокой перекладине среди мужчин.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Как отметила начальник спорткомплекса Калининской АЭС Анна Дегтярева, наряду с тестовыми испытаниями по программе ГТО участникам были предложены спортивно-развлекательные конкурсы, подвижные игры и полоса препятствий.

«Благодаря фантазии организаторов некоторые традиционные соревнования превратились в веселую забаву, где спортсмены получили массу положительных эмоций. Так, в соревнованиях на меткость использовали большой надувной дартс, а в ходе командной эстафеты необходимо было оседлать богатырского коня, пролететь на ковре-самолете, пробежать дистанцию в сапогах-скороходах и установить рекорд в беге в «штанах-дуэтах». Слаженность действий и командный дух участники могли проверить в конкурсе «Гигантская скакалка». А чего стоили матчи в надувном кикер-футболе, где каждый мог стать лучшим игроком, забив самый яркий гол», - сказала Анна Дегтярева.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Завершился спортивный фестиваль награждением победителей. Весь пьедестал почета заняли работники Калининской АЭС. В общекомандном зачете «золото» получила сборная службы заместителя главного инженера по электротехническому оборудованию. «Серебро» досталось работникам служб заместителя главного инженера по ремонту и замглавного инженера по инженерной поддержке и модернизации. «Бронзу» взяла команда службы заместителя директора по общим вопросам.

Сегодня Правительство РФ, региональные власти и крупные российские компании уделяют все больше внимания поддержке различных соревнований, а также мероприятий, направленных на популяризацию спорта и развитие доступной спортивной инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС