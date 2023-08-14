Предпремьерный показ фильма "Селигерье" прошел в Тверской области

Зрители на предпоказе "Селигерья". Фото: предоставлено командой фильма "Селигерье".

300 верст от Москвы — другая планета. Селигерье. Ее герои объездили весь мир, а гармонию обрели именно в этих порой своевольных, порой тихих водах. Съемочная группа проекта год наблюдала за жителями Селигера, собирая и обрабатывая гигабайты видеоматериала, и вот представила почти готовую картину. Предпремьерным показом документального фильма "Селигерье" 12 августа завершилась неделя фестиваля "Паруса России на Селигере". Не смогла подпортить впечатление даже загрустившая погода. Показ прошел "на ура" и завершился бурными овациями.

ПЕРВАЯ СБОРКА

Съемки фильма уже практически завершены. Как признается съемочная команда, уезжать с Селигера не хочется совсем. Но впереди еще много работы: до выхода фильма на большие экраны осталось совсем мало времени. Предпоказ все ждали с большим волнением.

"Мы были приятно удивлены, насколько тепло зрители кинофестиваля приняли первую сборку нашего фильма. Очень благодарны обратной связи, которую получили. Предпремьерный показ — всегда особенно трепетный момент, потому что не знаешь, поймет ли твои идеи аудитория, что увидит в повествовании, будет ли история держать ее в напряжении до конца. Сейчас мы продолжим работу над монтажом фильма, постараемся учесть комментарии, которые получили от героев и первых зрителей", — отмечает съемочная группа.

Предпоказ прошел в Музее селигерской лодки. На него приехали не только герои фильма, но и участники фестиваля, а также представители и друзья центра водного туризма "Паруса Селигера".

После просмотра развернулась интересная беседа. Как выяснилось, каждый зритель смог найти в картине что-то свое. Так, например, Светлана Чеснокова — экскурсовод по Осташкову, которая переехала на Селигер из Москвы, особо тонко прочувствовала эпизод встречи с озером:

"Я услышала для себя очень важные слова: когда еду на машине и вижу первую воду, я считаю, что уже приехал. Хочу сказать, что это то чувство, которое всегда меня сопровождает, когда я еду на Селигер. Это какое-то особое волнение перед встречей с чем-то важным. Это очень хорошо удалось вам передать в фильме. Спасибо за эмоции. Будем работать дальше, привлекать, развивать, чтобы люди знали, что здесь такая красота", — отметила она.

Красоты Селигера. Фото: предоставлено командой фильма "Селигерье".

ДРАМАТУРГИЯ СЕЛИГЕРА

Великолепие озера передать через камеру очень сложно.

Именно поэтому, как отметил оператор-постановщик фильма Антон Косолапов, было решено не ограничиваться одним документальным стилем съемки, а использовать различные визуальные средства выразительности, чтобы не только передать красоту и своенравность озера, но и уникальный мир каждого героя. И такое решение по достоинству оценили зрители.

"Здорово получилось. Вы люди тут новые. Вам было сложно. Но с задачей справились. Нашли наиболее яркие моменты, сняли наиболее ярких людей. Но подумайте обязательно над продолжением. Здесь еще столько всего можно снять", — подчеркнула одна из зрительниц Ульяна Былевская.

А снять на самом деле можно много всего. Каждая экспедиция чаровала и завораживала, открывала озеро с новой стороны, меняла планы, а порой просто создавала свой сценарий съемок.

Руководитель проекта Анастасия Шкитина рассказала, что в исходниках есть кадр, длиной минут двадцать. А все потому, что попросту не могла выключить камеру, не было возможности нажать на кнопку. "Я держалась изо всех сил, чтобы не вылететь из лодки. Мы мчались по водным просторам, открывая весенний сезон, обгоняя все ветра и врываясь то в продолжение зимы, то уже в начало лета. Природа Селигера сама создавала нам драматургию, ее даже выстраивать не пришлось", — вспоминала она.

Положительную оценку фильму дала и тележурналист и режиссёр Наталия Судец, которая в этом году и организовала кинофестиваль "Под небом Селигера". Она даже призналась, что кое-что взяла для себя на заметку: "Очень понравилась длина эпизодов: не очень короткая и не очень длинная. Она давала определенную ритмику: не успеваешь заскучать в эпизоде, и уже переходишь к следующему".

Красоты Селигера. Фото: предоставлено командой фильма "Селигерье".

В целом, несмотря на различные обстоятельства, а их в день показа было очень много: начиная от ухудшения погоды, заканчивая тем, что приехать на предпоказ многие не смогли, мероприятие прошло лучшим образом: и душевно, и весело, и с шутками, и с планами на будущее. Все присутствующие сошлись во мнении, что фильм "Селигерье" достоин того, чтобы его посмотрели не в узком кругу, не просто в рамках небольшого фестиваля, а на больших экранах. Как выразился один из зрителей: он способен всколыхнуть ситуацию и изменить ее к лучшему:

"Селигер — это жемчужина. Это феноменальное природное явление, данное Богом. Но, к нашему удивлению, оно забыто. Возможно, выход фильма изменит эту ситуацию", — выразил свои пожелания Владимир Олейнич.

Премьера документального фильма "Селигерье" состоится уже в этом году.

Красоты Селигера. Фото: предоставлено командой фильма "Селигерье".