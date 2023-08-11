В Твери участникам спецоперации вручили ордена Мужества и медали «За отвагу»

Церемония прошла быстро, по-военному. Фото: Виктория ТУШКОВА

11 августа в Военном комиссариате Тверской области собрались участники СВО, их семьи, а также семьи погибших в ходе спецоперации бойцов. Военнослужащим и добровольцам вручали государственные награды: ордена Мужества и медали «За отвагу».

Награждали участников спецоперации инспекторы областного военкомата генерал-майор Витольд Завадский и генерал-майор Вячеслав Рыжонков.

Орден Мужества. Фото: Виктория ТУШКОВА

ЗА МУЖЕСТВО, ОТВАГУ И САМООТВЕРЖЕННОСТЬ

Церемония прошла быстро, по-военному. Указы Президента РФ о награждении зачитывал заместитель военного комиссара Тверской области подполковник запаса Андрей Балябин. Генерал-майоры Завадский и Рыжонков жали бойцам руку и вручали награды.

Ордена Мужества был удостоен ответственный исполнитель военного комиссариата Ржевского, Зубцовского и Старицкого районов прапорщик Владимир Майков.

Медали «За отвагу» были вручены добровольцу 6-го отряда БАРС Вячеславу Мельнику, добровольцу специального отряда «Кубань» (БАРС-16) Антону Сухову, рядовому запаса Анатолию Смирнову и старшему водителю сержанту Сергею Такташеву.

Церемония прошла в областном военкомате. Фото: Виктория ТУШКОВА

ПО СОВОКУПНОСТИ

- Участвовал в боях за Красный Лиман, дальше в Новодружеске детей из-под завалов освобождали. Освобождали мирных жителей, - рассказывает доброволец Антон Сухов, награждённый медалью «За отвагу». - Начинал на миномётке. Дальше начали заниматься связью. Во вторую командировку был в разведке.

Это первая награда Антона Сухова. Фото: Виктория ТУШКОВА

По словам Антона, до СВО он был «обычным человеком». Работал в логистике. Из опыта, связанного с армией, у него за плечами только «срочка» в кинологических войсках. Переквалифицировался. Позывной получил по фамилии: Сухой.

- Закончился контракт, вернулся домой. Занимаюсь делами, скажем так. Небольшой перерывчик нужно сделать, - продолжает доброволец.

- Собираетесь обратно?

- Да, мы все собираемся. Там братья наши. Мирные жители, дети.

- Что на передовой требуется больше всего?

- Технические средства: тепловизоры, ночники, коптеры.

- Письма доходили до вас, что бойцам пишут, в школах например?

- Доходили. Иногда, когда была связь, мы находили этих детей, благодарили их.

- А что ребята желают в письмах?

- Не умереть. У них конкретные пожелания, - улыбается Антон.

На вопрос же, за что сегодня он получил награду, доброволец отвечает: «Думаю, по совокупности…»

ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ И ВЫНЕС С ПОЛЯ БОЯ РАНЕНОГО

- С Антоном мы познакомились уже «за ленточкой», - говорит боевой товарищ Антона Сухова Андрей с позывным Фокс. - И я хочу сказать о награде, которую он получил. Когда мы служили в отделении связи, шли активные штурмовые действия со стороны неонацистов. И некоторые наши парни остались без связи. Антон с ещё одним товарищем пошёл протягивать связь, чтобы можно было помочь парням и понимать обстановку. Под шквальным миномётным огнём и обстрелами. А на обратном пути они с товарищем ещё вытащили на себе двух раненых. Наш комбат написал представление его к награде. Он действительно достоин.

Мужчины подружились уже «за ленточкой». Фото: Виктория ТУШКОВА

МИНУТА МОЛЧАНИЯ

- Большое количество наших военнослужащих награждается государственными наградами, - сообщил журналистам Андрей Балябин. - Награды вручаются за мужество, отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции. Данное мероприятие уже не первое в стенах нашего военкомата. Поэтому могу сказать, что таких ребят, таких героев у нас, на Тверской земле, большое количество.

Некоторые награды вручались посмертно. Их получали жёны, матери, дети бойцов.

За погибших бойцов ордена получали близкие. Фото: Виктория ТУШКОВА

- В самый трудный час эти бойцы не задумываясь встали на защиту интересов нашего государства. Проявили беспримерное мужество и отвагу. Тверская земля и вся Россия будут вечно хранить память о героях нашей земли», - сказал по завершении церемонии Андрей Балябин.

Память земляков, не вернувшихся со СВО, почтили минутой молчания.