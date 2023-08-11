Тверские поисковики нашли советский штурмовик времён Великой Отечественной войны

Вахта памяти приносит результаты. Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг

Тверские поисковики - мужики бодрые. Не прошло и суток, как они торжественно перезахоронили летчика Биказова и начали поднимать остатки советского штурмовика Ил-2. Его обнаружили в ходе Вахты памяти под городом Белым.

«Мы в прошлом году поработали день - определили по боезапасу, что это Ил-2, нашли номер самолёта. С большой вероятностью это сержант Принцевский, - рассказал нам поисковик одного из поисковых отрядов тверского военно- патриотический центра «Подвиг» Николай Ивлев. - Но останки не нашли. А вот на втором я в прошлом году был мельком. Парни нашли номер мотора, весной нижегородцы нашли дубль этого номера. Сейчас останки пилота подняли, но имени ещё нет».

Место раскопа. Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг

Нашел останки летчика Дмитрий Федосов - командир московского поискового отряда «Витязь», который плотно взаимодействует с тверскими поисковиками. Проще говоря, ищут, копают вместе.

«Вырвался на три денька в мир, в котором живу. Где с детства знаком каждый запах. От свежего озона после грозы и приготовленного на костре обеда до дурманящего запаха болот и едкой толовой гари. Мир, где дышу полной грудью. В этот раз квинтэссенцией того самого мира стал лагерь под старым русским городом Белым. Три дня, ничтожно мало. Уезжал с комом в горле. Но хоть сколько-то получилось и поработать, и отдохнуть в окружении поисковиков из московских, красноярских и нижегородских отрядов. А кто я? Из какого отряда? Уже и не знаю. Наверное, я просто чувак из центра «Подвиг», которому будут рады в большинстве лагерей области», - написал в своем стиле Николай.

Особых подробностей про самолет пока нет. Ждем. При этом Николай сообщил, что за время Бельской поисковой экспедиции были подняты останки 40 воинов РККА.

«Будет больше», - добавил поисковик.

P.S.

Николай пишет:

«А дальше - сбор вещей, грустные лица в лагере, и до следующего года большую часть этих лиц я не увижу. На обратном пути остановился у Петропавловского кладбища, прошёл братское захоронение, дошёл до дальнего края и навестил старого друга и наставника - легенду тверского поиска Сергея Жарова. Моими крайними словами на Бельской земле стали «Привет, дядя Серёга…»