С 1 сентября 2023 года всем потребителям природного газа необходимо перезаключить договоры на техническое обслуживание газового оборудования

Фото: АО "Газпром газораспределение Тверь"

Согласно которым изменяются требования к специализированным организациям, осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Согласно новому закону, обслуживать внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование смогут только те организации, которые являются газораспределительными, то есть осуществляют транспортировку газа по газораспределительным сетям до места соединения сети газораспределения с газопроводом, входящим в состав внутридомового газового оборудования.

В Тверской области такой организацией является АО «Газпром газораспределение Тверь»*.

Что это означает для потребителя газа?

Это значит, что все договоры на техническое обслуживание газового оборудования, которые были заключены ранее с иными организациями, с 1 января 2024 года прекратят свое действие.

Что необходимо сделать каждому собственнику многоквартирного дома, использующего газовое оборудование?

С 1 сентября перезаключить договор о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования с АО «Газпром газораспределение Тверь»*.

Обращаем внимание, что это необходимо сделать, даже если у вас уже есть договор с данной компанией. Дело в том, что утверждены новые формы договоров (приказ Минстроя России от 29.05.2023 № 388/пр). И все предыдущие прекратят свое действие 1 января 2024 года.

Где заключить договор?

В клиентских центрах «Газпром газораспределение Тверь».

Какие документы нужны?

Для заключения договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования необходимы:

- копия документа, удостоверяющего личность (паспорт);

- копии документов, подтверждающих право собственности заявителя на жилое помещение (свидетельство о праве собственности / выписка из ЕГРН / договор социального найма).

Кроме того, договор на техобслуживание внутридомового и внутриквартирного оборудования может заключить один представитель от имени всех собственников многоквартирного дома.

Для этого надо провести общее собрание собственников помещений и назначить ответственного (это может быть управляющая компания, ЖСК, ТСЖ и т.д.).

Если у вас есть вопросы по данной теме, можно позвонить в клиентский центр «Газпром газораспределение Тверь» по тел. +7 4822 52-67-35.

Фото: АО "Газпром газораспределение Тверь"

*Важно! В некоторых населенных пунктах Конаковского и Лихославльского районов транспортировку газа осуществляют другие газораспределительные компании, с которыми соответственно и нужно заключать/перезаключать договор. Информацию о таких компаниях можно уточнить у поставщика газа - ООО «Газпром межрегионгаз Тверь».