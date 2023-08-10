В дома жителей Твери и Нелидово придет «Мобильная УИК»

10 сентября 2023 года в Тверской области пройдёт единый день голосования. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Тверской области в преддверии будущих выборов 10 сентября 2023 года впервые будет реализован новый проект Центризбиркома РФ - «Мобильная УИК» (УИК - участковая избирательная комиссия).

В Твери и Нелидовском округе (они выбраны пилотными для реализации проекта) домой к избирателям будут приходить члены избиркомов, чтобы рассказать о предстоящих выборах, кандидатах и формах голосования.

Расскажем, когда и где состоятся поквартирные обходы, кого стоит пускать в свой дом и на какие вопросы можно будет получить ответы.

К КОМУ И КОГДА ПРИДЁТ «МОБИЛЬНАЯ УИК»

Поквартирный (подомовой) обход избирателей пройдёт на территории избирательного округа № 17 города Твери, а также избирательных округов № 1 и 7 Нелидовского округа. Если вы живёте за пределами этих округов и к вам стучатся «члены УИК», стоит насторожиться.

Поквартирные обходы в преддверии выборов пройдут с 13 по 20 августа и с 25 августа по 5 сентября 2023 года.

ОКРУГ №17 в ТВЕРИ

В него входят:

Проспект Калинина - с дома № 7а по дом № 21 (корпуса 3,4).

Бульвар Ногина - все дома.

Улицы:

Бакунина - дома № 13, 15, 17, 31;

Карла Маркса - все дома (нечетная сторона);

Коминтерна - дом №5;

Новикова - дома № 17, 19, 21;

Тимирязева - все дома, кроме домов № 3, 16;

Виноградова, Детская площадка, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9-я Красной Слободы, Макарова, 1-я Пески, Пионерская, 2-я Пролетарская, 2-я, 3-я Пухальского, Серебряковская пристань, Советский вал, Спартака, 1-я, 2-я Трусова - все дома.

Переулки:

1, 2, 3-й Красной Слободы, 1, 2, 3, 4-й Пески - все дома.

НЕЛИДОВО

Избирательный округ №1

Улицы в Нелидово: 9 Января, Марины Расковой, Машиностроителей, Невского, Стальная, Станочная, Металлистов, Трудовая, Энергетиков, Энтузиастов, Раздольная, Заречная; переулки: 1-й и 2-й Невские, Невского, Угольный.

Деревни: Большая Каменка, Березники, Малюшкино, Шабаны, Орешенки, Белая Гора, Ростовая, Рябиновка, Плоское.

Избирательный округ №7

Посёлок Загородный, деревня Семики.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ У ЧЛЕНА УИК

Нагрудный бейдж с указанием ФИО и номера участковой избирательной комиссии, удостоверение члена УИК, комплекты информационных материалов о предстоящих выборах 10 сентября 2023 года. Также у визитёра должно быть мобильное устройство с загруженным приложением «Мобильная УИК».

НА КАКИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТЯТ ЧЛЕНЫ УИК

На любые вопросы избирателей, связанные с предстоящими выборами. Также члены избиркомов помогут определиться с выбором удобной формы голосования, подскажут адрес и время работы вашего избирательного участка.

НА ЗАМЕТКУ

10 сентября 2023 года в Тверской области пройдёт единый день голосования: в ходе 17 избирательных кампаний предстоит заместить 212 депутатских мандатов. В выборах примут участие более 201 тыс. избирателей.

Выборы пройдут на территории Твери, Кашинского, Конаковского округов, в Торжокском районе, Бежецком, Калязинском, Нелидовском, Торопецком, Фировском и Кувшиновском округах.