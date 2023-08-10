Тверские зоозащитники собирают средства для спасения 600 собак и кошек

Красавец Генри уже девять лет живет на передержке в ожидании друга и дома. Фото: VK/ Инициативная группа по защите животных

«Так уж вышло, что Генри не суждено было стать домашним псом», - с этих овеянных грустью слов начали рассказ о псе-красавце Генри волонтеры Инициативной группы по защите животных Твери. Если бы не зоозащитники, Генри, скорее всего, уже погиб бы… Однако и сейчас ему и еще многим десяткам собак и кошек, которых приютили волонтеры-общественники, требуется помощь.

Пес Генри, побольше среднего размера гордый красавец породы «дворняжка», долгое время скитался по городу, никому не нужный. Однако потом его подобрали добрые зоозащитники, и он оказался на передержке. Появилась надежда, что он кому-то приглянется и какой-нибудь человек даст ему дом, станет другом. Но нет… Не случилось. До сих пор вот уже девять лет пес живет на передержке.

Выяснилось, что у Генрипроблемы со здоровьем. Дали знать о себе старые травмы.

Генри пришлось сделать три операции, чтобы спасти. Фото: VK/ Инициативная группа по защите животных

«За два года до новой жизни Генри сбила машина. Кровь в моче, камни в почках. Генри сделали операцию. Он умудрился сломать воротник и разлизать шов, да так, что начался некроз тканей. Генри посоветовали усыпить. Но девушки (волонтеры. - Ред.) боролись за жизнь пса и победили. Зимой 2021 года Генри снова пришлось пережить операцию по поводу образования камней. Они были такой величины, что хирург Евгений Александрович Козлов оставил их как экспонат», - сообщили зоозащитники.

Генри давно питается только специальным кормом во избежание возвращения болезней. Но, как пояснили зоозащитники, несмотря на это, летом он снова заболел. УЗИ показало песок и камни в почках. Ему провели уже третью по счету операцию. К счастью, она прошла успешно. Генри в порядке.

Генри сейчас бодр, он, как и все песики, любит гулять. Фото: VK/ Инициативная группа по защите животных

Как сообщили «КП»-Тверь» в Инициативной группе по защите животных, сегодня на передержках у ее волонтеров находится около 600 собак и кошек. Количество, конечно, каждый день меняется.

Волонтеры группы, существующей только на помощь неравнодушных людей и энтузиастов - любителей животных, чтобы иметь возможность помочь Генри и другим собакам и кошкам, обеспечить их пищей, каждое 10-е число каждого месяца проводят акцию «Десятка десятого». Каждый желающий может внести хотя бы маленький вклад в поддержку бездомных или брошенных пушистиков.

«К сожалению, очень-очень многие собаки навсегда останутся в приютах и на передержках, у них никогда не будет своего уголка и личного человека. Они не знают другой жизни и рады тому, что имеют. И в наших силах сделать эту жизнь чуть более сносной и радостной», - пишут волонтеры.

Помощь нужна, так как Инициативка продолжает и реализацию своего проекта по стерилизации бездомных собак и кошек.

«Мы осуществили свои планы и сделали стерилизацию бесплатной для бездомных кошек и собак под опекой волонтеров. И главное - для подопечных малоимущих и пенсионеров. Средства собираются с трудом, но эта помощь суперактуальна. Например, за июнь мы побили свои рекорды и стерилизовали 40 кошек и 2 собаки. Из них 18 кошек по проекту «Бабушка для кошки» (помощь пенсионерам) и 14 из кошкиного дома в бежецком приюте «Новая жизнь». Планируем запустить полноценный проект помощи в стерилизации и кормом бездомным животным под опекой пенсионеров и малоимущих людей. Мы познакомились, наверное, со всеми. Помогаем пенсионерам из Твери, Калининского района, Лихославльского и Конаковского», - рассказали нам зоозащитники.