В выходные в Тверь ненадолго придёт непогода

Лето немножко подмочит свою репутацию, но сдаваться ещё не планирует! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Август в разгаре, и лето в Твери продолжается! Хотя в ближайшие выходные, особенно в субботу, оно даст нам небольшую передышку. Но обо всём по порядку.

- В пятницу к нам прибудет черноморский циклон. С утра ещё будет светить солнце, но потом набегут облака, и к вечеру могут пролиться дожди, - предупреждает читателей «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Ветер не очень сильный, но возможны порывы до восьми метров в секунду. Атмосферное давление снизится с 756 до 752 миллиметров ртутного столба.

Зато тепло: +24. А вот в субботу наш гость циклон разгуляется. Если не любите сырость - посидите дома. Будет облачно, дождливо и по нынешним меркам прохладно: на термометре +21. Атмосферное давление снизится ещё на один-два пункта.

Ночи, кстати, пока тёплые: +17.

В воскресный день жизнь начнёт налаживаться. Днём +25. С утра местами ещё возможны небольшие дождики, но после полудня выглянет ласковое солнышко. Давление 749 мм рт. ст.

В понедельник 14 августа встречаем Медовый Спас. На небе переменная облачность. Днём +25, но на солнце теплее. Атмосферное давление чуть-чуть подрастёт: 751 мм рт. ст.

В народе говорят, что Медовый Спас извещает о конце лета и начале осени… Но она, к счастью, пока к нам не спешит. Во вторник 15 августа будет ещё больше солнца, и на градуснике по-прежнему +25 - красота! Разве что ночи в начале недели станут на два градуса прохладнее.

- В среду, как видно сейчас, могут опять пройти небольшие дожди, - говорит Наталья Сердитова. - Но всё ещё довольно жарко: +24 градуса. Так что лето пока с нами!

Кстати, по Медовому Спасу раньше предсказывали дальнейшую погоду. Если день этот ветреный, то зима будет снежной и морозной. Что ж, покупку новой шубы можно отложить: 14 августа нам обещают едва заметный ветерок, почти штиль. А садоводы могут понаблюдать за своими розами. Если в Медовый Спас они ещё будут цвести, то осень в ближайшие дни не явится.