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Происшествия9 августа 2023 15:49

Отключение света в Твери из-за пожара на подстанции: что известно на данный момент

Последняя информация об аварии на подстанции "Северная" и масштабных отключениях света в Твери
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
На месте аварии работают ремонтные бригады.

На месте аварии работают ремонтные бригады.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днём 9 августа в Твери на подстанции "Северная" (ул. Цветочная) произошло возгорание, из-за которого без электричества осталась часть Заволжского района. Вот что известно к этой минуте.

От электроснабжения отключены более 1100 частных жилых домов, 322 многоквартирных дома, а также 23 социальных объекта.

На месте ЧП работают бригады. По предварительной информации жертв и пострадавших нет.

На время тушения подстанции был временно перекрыт проезд по улице Цветочной.

По сообщению "Тверьгорэлектро", на устранение последствий аварии потребуется несколько часов.

Прокуратурой Заволжского района города Твери организована проверка по факту произошедшего. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района Кирилл Базулев. По результатам проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об электроснабжении, в том числе сроков устранения аварий на сетях, уточняют в надзорном ведомстве.

Доследственная проверка по факту аварии также организована Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери следственного управления СКР по Тверской области.

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