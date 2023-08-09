Калининская АЭС вошла в число экологически образцовых организаций атомной отрасли

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

В этом году в нем приняла участие 51 организация.

Конкурсная комиссия рассматривала деятельность каждого предприятия по 11 показателям, оценивалась развитость системы экологического менеджмента, параметры воздействия на окружающую среду, информационная открытость, положительные практики и др. По совокупности баллов Калининская АЭС заняла второе место. Жюри отметило высокие результаты деятельности атомной станции в области охраны окружающей среды и вклад в повышение уровня экологической приемлемости атомной отрасли среди населения.

«Обеспечение экологической безопасности и снижение воздействия на окружающую среду до минимального уровня являются одними из важнейших приоритетов Калининской АЭС. Эта деятельность включает в себя выполнение природоохранных мероприятий и рациональное природопользование, реализацию проектов, позволяющих сохранять благополучие и улучшать экологическую обстановку на территории расположения атомной станции. В 2022 году на эти цели было направлено 320 миллионов рублей», - отметил начальник отдела охраны окружающей среды Калининской АЭС Андрей Данилкин, комментируя полученную награду.

Калининская АЭС осуществляет свою деятельность строго в соответствии с природоохранным законодательством РФ. В прошедшем году атомная станция успешно прошла ресертификационный аудит системы экологического менеджмента на соответствие требованиям версии национального и международного стандартов. Это является подтверждением высоких показателей технологической и экологической безопасности атомной станции.

Особое внимание на Калининской АЭС уделяется эколого-просветительской деятельности. В 2022 году специалисты предприятия провели свыше 160 мероприятий, направленных на вовлечение населения Тверской области в экоповестку и формирование культуры поведения, фокусом которой является охрана окружающей среды. Их участниками стали более 13 тысяч человек.

Достижения Калининской АЭС в области охраны окружающей среды отмечены множеством наград. В 2022 году атомная станция стала победителем Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России» в номинации «Лучшее экологически ответственное предприятие в сфере атомной энергетики», вошла в число лучших АЭС Концерна «Росэнергоатом» по культуре безопасности, отмечена специальным дипломом Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского за инициативу и значимый вклад в дело охраны окружающей среды, активное участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна — 2022». Кроме того, работники Калининской АЭС победители в конкурсе «Лучший специалист в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности атомных станций», проходящем среди атомных станций страны.

Усилия Калининской АЭС показывают, что Росатом, как и другие крупные российские компании, последовательно реализует шаги по переходу к «зелёной» экономике, модернизируя производство для снижения выбросов, повышая активность в сфере снижения негативного воздействия на окружающую среду. Вне зависимости от внешних условий, вопросы экологии, социальной сферы и эффективного управления остаются основополагающими для устойчивого развития регионов страны.