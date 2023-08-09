Как стадион «Центральный» в Твери превратился в главную городскую «заброшку»

На «Центральном» сегодня хоть кино снимай про постапокалипсис. Фото: Виктория ТУШКОВА

Стадион «Центральный» торжественно открыли в Твери, именовавшейся тогда Калинином, 9 августа 1975 года, в День физкультурника. «Центральный» стал главным и самым современным стадионом города.

Гудели 25-тысячные трибуны: сюда приходили футбольные болельщики поддержать калининскую «Волгу». На поле и в закрытых залах занимались легкоатлеты. Зимой на арене проходили мотогонки на льду - международные! «Центральный» не раз принимал командные и личные чемпионаты мира по этому виду спорта. Спорт в Калинине был на высоте…

Некогда главный стадион города сегодня выглядит так. Фото: Виктория ТУШКОВА

ГЛАВНАЯ ГОРОДСКАЯ «ЗАБРОШКА»

9 августа 2023 года «Центральному» исполнилось 48 лет. И сегодня он позиционируется как печальная местная достопримечательность: огромная «заброшка» в центре Твери, копия припятского «Авангарда» (большой стадион в Припяти, который построили в 80-е, да так и не успели использовать из-за аварии на Чернобыльской АЭС).

В день рождения «Центрального» мы его навестили.

Руины трибун поросли деревьями, среди которых гуляют непуганые голуби. Утром здесь тихо. А вечерами, похоже, стадион посещают. Правда, не физкультурники: под ногами сплошь битое стекло, жестянки из-под пива и энергетиков. Стены входных групп расписаны графитчиками.

Трибуны. Фото: Виктория ТУШКОВА

Внизу, на поле, разнотравье. Цветочки жёлтые, белые, лазурные. Стрёкот кузнечиков. Пасторальная картинка, ежели по сторонам не смотреть. И среди всего этого великолепия стоят одинокие маленькие футбольные воротца - аж сердце щемит.

Хозяюшке на заметку: на восточной стороне арены стадиона растёт ароматная облепиха.

А вообще даже в солнечный день находиться тут жутковато. В чаше стадиона не слышно города. Изолированный апокалиптический мирок. Когда за спиной на трибуне вдруг что-то хрустнуло, упало и покатилось, я, признаться, дала дёру. Как знать, какая бешеная собака могла сюда забрести, тем более что откуда-то сбоку явственно тянет запахом разложения. Значит, фауна имеется…

Одинокие футбольные воротца. Фото: Виктория ТУШКОВА

НЕНУЖНЫЙ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

Гибнуть стадион начал в девяностых. Тогда его передали частному бизнесу, но идея организовать на стадионе рыночную торговлю, что называется, «не выстрелила». «Центральный» ветшал, но какое-то время держался: здесь по-прежнему занимались легкоатлеты и даже иногда проводились соревнования. Но денег на стадион не выделялось, оборудование приходило в упадок, что-то внаглую растаскивалось. Даже покрытие дорожек отрывали и уносили предприимчивые граждане: чего добру пропадать.

Плоды творчества графитчиков уже тоже скоро скроет зелень. Фото: Виктория ТУШКОВА

СКАНДАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

В нулевых стадион перешёл на баланс Тверской области, и его решили возродить из пепла. В 2008-м региональная казна выделила на реконструкцию баснословные деньги: более 200 миллионов рублей.

В 2009-м «Центральный» принял зрелищные соревнования - этап Кубка мира по сноуборду. На стадионе залили каток. Строились планы по превращению его в легкоатлетическую площадку мирового уровня.

Но уже в 2010-м грянул скандал. Выяснилось, что две столичные фирмы, взявшиеся за реконструкцию стадиона, занимались не работой, а расхищением выделенных им денег. Заключая липовые договора и ведя фиктивную отчётность о проделанной работе, дельцы похитили более 80 млн рублей. Проект реконструкции реализован не был, так стадион и погиб.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Сегодня всё чаще звучит мнение, что «Центральный» городу не нужен. Восстанавливать там уже нечего. А заново отстроить - огромные деньги, которым можно найти применение получше.

Но в последние годы разговоры о судьбе стадиона возобновились. В 2018 году губернатор Игорь Руденя встретился с руководством одного из крупнейших российских банков. На встрече обговорили возможность совместными усилиями заняться «Центральным». Глава региона даже пообещал тогда, что сам будет упражняться на стадионе.

Воодушевляющую надпись оставил кто-то. Фото: Виктория ТУШКОВА

Чуть позже Комитет по физической культуре и спорту Тверской области объявил конкурс на проект по реконструкции «Центрального». В итоге решено было превратить стадион в центр лёгкой атлетики.

Последние новости о «Центральном» появились в 2022 году. Тогда в областном правительстве сообщили: разработку проектной документации на реконструкцию стадиона начнут в ближайшее время.