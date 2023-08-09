Президент России провел рабочую встречу с губернатором Тверской области

Президент РФ провел встречу с губернатором Тверской области. Фото: www.kremlin.ru

9 августа Президент Российской Федерации Владимир Путин в Кремле провел рабочую встречу с губернатором Тверской Игорем Руденей. Глава региона доложил Президенту России о социально-экономическом развитии Верхневолжья.

Также губернатор рассказал о работе по поддержке военнослужащих-участников СВО и их семей в регионе.

Стенограмма встречи опубликована на официальном интернет-ресурсе президента России.

Приводим ее полностью:

«И.Руденя: Хотел бы доложить по ранее данным поручениям.

Первое. О работе области по участию в специальной военной операции: помощь семьям, помощь мобилизованным, наше участие в трудоустройстве, сохранении рабочих мест.

Хотел бы доложить, что, прежде всего, мы завершили все выплаты по мобилизованным, которые были со стороны области. Объём тут у нас составил более 615 миллионов рублей. Соответственно, у нас очень активно работают волонтеры. Знаете, на самом деле ситуация открыла совершенно новые слои нашего общества. Очень много волонтёров – тех людей, которые даже не имеют отношения к госслужбе, и все с таким рвением, с такой личной ответственностью пытаются посещать места проведения специальной военной операции. Уже отправили более 500 тонн гуманитарной помощи. Это всё собирают люди, жители, производственные предприятия, Русская православная церковь. И очень важно, что среди волонтёров очень много женщин, причём не только чьи дети, мужья, братья участвуют в специальной военной операции. Очень виден высокий подъём, высокая ответственность за происходящее со стороны нашего населения, со стороны волонтёров.

Кроме того, хотел бы сказать, что меры поддержки, как Вы поручили, реализуются: федеральный фонд, наш региональный филиал. И важно, что мы во всех направлениях стараемся учитывать и семьи, и самих приходящих – даже если в краткосрочный отпуск – участников специальной военной операции.

Сегодня хотел Вам рассказать о программе газификации. Даже в программе газификации мы вводим дополнительную меру: 150 тысяч, – Вы сказали, чтобы минимум было 100 для участников специальной военной операции и членов их семей, – 150 тысяч на догазификацию домовладений.

Кроме того, выполняя еще основную задачу по демографии, – это самая главная задача, которая у нас есть и в стране, как Вы сказали, и у нас в регионе, – мы сделали [субсидию] по догазификации для многодетных семей [в размере] 300 тысяч рублей и на подключение, и на оборудование, и на теплоснабжение, и на разводку внутридомовую, на всё. Потому что всё-таки многодетная семья – это, как правило, очень непростой бюджет.

И хотел бы доложить Вам о социально-экономическом развитии области. Кроме того, конечно, почему с программы газификации начал: для нас очень важно, потому что до 2026 года у нас будут газифицированы все муниципальные образования, 100 процентов по области, и в каждом районе, в каждом областном центре будет проведён газ. Поэтому за это хотел поблагодарить компанию «Газпром», и большое спасибо за Ваше поручение. Беспрецедентный объём. Надеюсь, что конкурентоспособность предприятий области и сельского хозяйства существенно вырастет, потому что всё-таки подключение газа – это уже совсем другая себестоимость.

В.Путин: Это другая экономика.

И.Руденя: Да, и жилищное строительство – всё это уже, конечно, будет идти по-другому.

По нашей работе в части транспортной инфраструктуры, как Вы поручали, работа идёт, делается трасса М-11, мы с партнёрами…

В.Путин: Обход Твери.

И.Руденя: Да, северный обход Твери.

Наши коллеги планируют закончить его в 2024 году, запустить. Я думаю, они Вам докладывали, это мост через Волгу, самый большой объём будет. Соответственно, мы под это синхронизируем, выстраиваем нашу транспортную инфраструктуру – съезды и разъезды в направлении северо-востока, это Бежецкое направление и город Кимры, там у нас тоже большие предприятия развиваются, с трассой М-11.

Конечно, это даст возможность сегодня уже и более удобной транспортной логистики. Под это уже у нас формируются новые предприятия.

Об инвестициях тоже хотел чуть позднее рассказать, о том, как у нас это развивается.

В.Путин: Как у вас с валовым региональным продуктом?

И.Руденя: Мы ушли за 550 миллиардов. В этом году планируем подойти к отметке 600 миллиардов рублей.

В.Путин: Очень хорошо.

И.Руденя: Естественно, за счёт новых предприятий, за счёт инвестиций. К нам приехало несколько предприятий из IT-индустрии, промышленности, вагоностроения. Вы знаете, это очень большая работа, они нам дают очень большой прирост, и мы за это благодарны Москве, за очень активное партнёрство с московской агломерацией, они у нас самые крупные заказчики.

Также это сельское хозяйство. У нас развивается четыре крупных проекта по сельскому хозяйству, один из них – наш «Металлург», Вы знаете Владимира Сергеевича Лисина, Смирнов Алексей Сергеевич – это компания «Коралл». Причём каждый проект с объёмом инвестиций более 30 миллиардов рублей, это крупнейшие объекты.

В.Путин: И по социальным вопросам. Прежде всего хотел бы спросить о медицине.

И.Руденя: Владимир Владимирович, медицина: мы строим. В этом году запускаем четыре детские поликлиники, это мы делаем с военными строителями. Четыре новые высокотехнологичные детские поликлиники будут в этом году сданы: это Торжок, Тверь и две поликлиники в Кимрах. Кроме того, в Старице, – Правительство непосредственно, один из вице-премьеров [Татьяна Голикова], курирует это направление, – будет сдан новый корпус больницы. В Бежецке строится одна из самых крупных, наверное, на сегодняшний день, если не считать Тверь, больниц – это ЦРБ [Центральная районная больница], максимально технологичная.

В.Путин: Межрайонных?

И.Руденя: Да, межрайонных. Это северо-восток весь будет. И детская областная больница. Я хотел поблагодарить Вас и Татьяну Алексеевну Голикову, она провела совещание, все отношения с Минздравом мы выяснили, строительство продолжается. Строит у нас компания «Ростех».

В.Путин: Хорошо.

И.Руденя: Спасибо».