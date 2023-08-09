Досуг в Твери с 9 по 16 августа: Небесное дефиле, юбилейный вернисаж, театральная читка и авторские прогулки

Одно из ближайших интересных событий - авиамодельный фестиваль в Старице, в 76 км от Твери. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ФЕСТИВАЛИ

Авиамодели в небе

12 августа на территории аэроклуба «Старица» состоится фестиваль одномоторных и многомоторных, а также транспортных авиамоделей «Большие Гуси». Приедут более 30 увлеченных любителей больших авиамоделей из разных регионов страны.

Участники Фестиваля поднимут в небо свои авиамодели и покажут высший пилотаж.

Также для гостей фестиваля будет организована выставка парашютной техники, а еще можно будет сфотографироваться в кабине настоящего самолета.

Кроме того, в аэроклубе работает аэротруба.

Торжественное открытие фестиваля состоится в 11:00.

Вход свободный.

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ВЫСТАВКИ

30 лет на перекрестке живописи

3 августа в малом зале Тверского городского музейно-выставочного центра откроется юбилейная выставка «30 лет вместе» от художественного объединения «Перекресток». .

В проекте участвуют художники из Твери и других городов Верхневолжья, а также, из Москвы. Большинство из них – выпускники знаменитой «Венециановки» (Тверского художественного училища).

«В 1993 году объединение было создано при непосредственном участии Георгия Володько, который оставался его бессменным руководителем до 2020 года, когда ушел из жизни, - написано в анонсе. - В течение трех десятков лет это сообщество художников инициировало самые различные выставки и арт-проекты».

Экспозиция будет открыта до 3 сентября.

Вход бесплатный.

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СПЕКТАКЛИ

Пьеса о любви

16 августа в 19:00 Тверской ТЮЗ приглашает на первую читку нового сезона - «Вадик поет свою музыку» по пьесе современного драматурга Полины Коротыч.

Пьеса написана в 2021 году. Тогда ж на межрегиональном театральном фестивале «Б’АRТ’О» признана лучшей пьесой для детей.

Полина Коротыч о пьесе: «Эта пьеса о любви и о том, что всё есть в тебе и рядом с тобой. Всё, чтобы заниматься любимым делом или тем, о чем мечтаешь».

Цена билетов: 200 рублей.

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ЭКСКУРСИИ

Маршруты родного города

10, 11, 12 и 13 августа в 13:00 Тверской центр современной культуры «Рельсы» приглашает на ряд экскурсий.

10 августа — на экскурсию «Архитектурный скетчинг». Это авторский маршрут Влады Виноградовой и Александры Солодовой. Участникам предложат сделать наброски зданий города… место встречи: кинотеатр «Звезда». Финиш: Сквер героев Чернобыля.

11 августа — на экскурсию «Тверь 90-х». Это авторский маршрут Марты Ивановой, Вари Лебедевой и Дарьи Горшковой. Место встречи: церковь Белая Троица. Финиш: памятник Михаилу Кругу.

13 августа — на экскурсию «Тверь в кино». Это авторский маршрут Влады Высоцкой. Место встречи: набережная Степана Разина, у нового моста. Финиш: кинотеатр «Звезда».

Все экскурсии бесплатные, но надо записаться на сайте центра.

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