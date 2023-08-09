«Хлебный спас» в Торжке: колоритный фестиваль еды распахнёт свои двери 26 августа

Ароматного свежего хлеба на всех хватит. Фото: Фонд "Новый Торжок"

Русская колоритная глубинка сегодня как никогда востребована. Россия огромна, у нас в стране есть на что посмотреть. Наш турист все чаще предпочитает маленькие городки с самобытной культурой. Торжок - один из таких древних городов-притяжений.

Он не раскручен, как Суздаль, и не входит в Золотое кольцо. Торжок выбирают те, кто устал от избитых маршрутов и проторенных туристических троп.

Он почти не изменился за последние сто лет. Это настоящая старинная Россия без лубка и новодела. В Торжке сохранились застройка XIX века и малоэтажные каменные и деревянные дома, вековая архитектура не испорчена современностью.

Но не только старинной архитектурой славен Торжок. Здесь проводят потрясающие гастрономические фестивали.

На один из них, «Хлебный спас», вы сможете попасть 26 августа. С полудня и до 20 часов здесь не только можно, но и нужно будет отдыхать, пробовать свежий хлеб, домашние заготовки, соусы, пастилу, принимать участие во вкусных мастер-классах.

Фото: Фонд "Новый Торжок"

- Мы создаем в Торжке пространство для гастрономических и культурных экспериментов. Русская еда и русская культура - живые, готовые к экспериментам, без навязанных штампов, - делится с нами организатор новоторжских фестивалей Татьяна Соколова.

В течение летнего сезона в Торжке проходит два гастрономических фестиваля. Первый начинает лето: «У Пожарского в Торжке», второй его заканчивает: «Хлебный спас». Если в первом фестивале акцент делается на пожарские котлеты, то во втором - на крафтовый хлеб и выпечку, домашнюю еду. Это фестиваль не только хлебопеков, но и ремесленников, которые этим летом уже собрали мёд на своих пасеках, собрали и засушили иван-чай, приготовили пастилу из ягод своего сада. Это в большей мере фестиваль городского урожая.

ЕДА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

«Хлебный спас» впервые прошёл в Торжке в 2019 году на поляне ручья «Здоровец» с огромным успехом. На первом фестивале новоторжские и тверские пекари-ремесленники рассказали, как готовить правильную закваску, выбирать муку и печь домашний хлеб.

Они организовали невероятно вкусную ярмарку с большим выбором аутентичной, характерной для этих мест, еды.

В центре «Хлебного» фестиваля 26 августа - пряники, пироги, печенье, каши, сбитень, сыр, мед, чай и, конечно, хлеб. А также глинтвейн, овощи и пожарские котлеты.

Фото: Фонд "Новый Торжок"

От торжокского ресторана «Оникс» развернутся гастрономический шатер и очаг с открытым уличным огнем, где будут жарить свежие котлеты.

Не только еду и продукты смогут увезти домой гости с этого праздника, но и множество полезных или просто красивых предметов. Это будет открытая витрина для всех мастеров округи, которые будут показывать свои ремесла и успехи.

Фото: Фонд "Новый Торжок"

Фото: Фонд "Новый Торжок"

ПО ПРИМЕРУ МАСТЕРОВ

Гастрономических мастер-классов на фестивале будет не менее пяти, причём зрители не только посмотрят на приготовление хлеба и разных блюд, но и смогут их продегустировать. К примеру, детвора, налепив печеньки, сможет попробовать их с пылу с жару.

Профессиональный хлебопек Максим Едлин проведет мастер-класс по хлебопечению и расскажет, как испечь настоящий хлеб на закваске дома.

Традиционные кулинарные мастер-классы от ресторана «Оникс» с дегустацией блюд и десертов.

- Будем варить и угощать сливовым вареньем! - приглашают повара ресторана.

МУЗЫКА ФЕСТА

Ну и какой же праздник без музыки? Она здесь с утра и до закрытия. На любой вкус: современная - авторская, инструментальная, поп, инди. Акцент на местных исполнителях и группах.

Откроет фестиваль кавер-группа COVER GROUP 5D.

Затем порадует посетителей своим творчеством акустическая группа «Базилик».

А вечерний музыкальный концерт устроят ребята из кавер-группы «Купе».

Завершит фестиваль Андрей Чижов, солист известной в Торжке в 80-е группы «Дилижанс».

ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ

На фестивале будет работать самый настоящий уличный театр.

«Театр в чемодане» представит кукольный спектакль, где сказка оживёт на глазах у зрителей прямо из чемодана.

Спектакль дарит незабываемые эмоции, ведь каждый зритель является непосредственным участником представления!

Фото: Фонд "Новый Торжок"

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Организаторы фестиваля не останавливаются на достигнутом, полагая фестиваль мероприятием пластичным, которое должно постоянно развиваться. В будущем здесь планируют делать акцент на летних заготовках горожан. Все, кто вырастил на своем участке урожай, законсервировал своими руками, смогут все это вкусненькое продать, обменять, получить полезный совет, сами передать свой опыт. Получится эдакий фестиваль летних заготовок.

Кстати, если есть желание присоединиться к ярмарке со своими домашними заготовками или гастрономическими сувенирами, пишите нам в Ватсап на номер +7 920 1757655.

ВАЖНО

Как добраться до фестиваля

На «Ласточке»

Самый удобный и быстрый способ приехать в Торжок.

Туда

Выехать с Ленинградского вокзала в 6:58 на «Ласточке» до Твери, она приходит в 8:44. Пересесть на «Ласточку» Тверь - Торжок с соседней платформы в 8:53. В 9:55 вы будете на месте.

Обратно

На «Ласточке» из Торжка в Тверь в 19:11, потом из Твери в 21:05 на «Ласточку» в Москву. Еще можно остаться ночевать в гостинице в Торжке, забронировать ее лучше заранее. А уже утром уехать.

На машине

Направляйтесь по трассе М-10 на Санкт-Петербург, 230 км. Там будет поворот на Торжок - левый поворот на светофоре.

Часть пути можно проехать по новой трассе, платной М-11, от МКАД до Ямуги, затем выехать на М-10.

На время фестиваля движение в Торжке будет ограничено пешеходными зонами.

Фото: Фонд "Новый Торжок"

Фото: Фонд "Новый Торжок"

Ограничение по возрасту 0+

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