Строитель должен учиться постоянно

Декан инженерно-строительного факультета Тверского государственного технического университета Алексей Артемьев. Фото: Виктор Куликов

И вот в преддверии праздника работников самой, пожалуй, массовой профессии нашим собеседником стал проректор, доктор экономических наук, декан инженерно-строительного факультета Тверского государственного технического университета Алексей Артемьев.

Но, прежде чем задать первый вопрос, заметим, что подавляющее большинство руководителей, а также инженерно-технических сотрудников всех строительных организаций нашей области в свое время окончили именно этот факультет.

Ну, а теперь…

- Алексей Анатольевич, давайте начнем с совсем недавних событий. Как завершилась приемная кампания этого года для вашего факультета? Есть желание у молодых людей учиться на инженеров-строителей?

- Вообще-то, приемная кампания у нас окончательно еще не завершилась, пока состоялось зачисление только поступивших на бюджетные места. Их 146 человек, а заявлений было около 700. Получается свыше 4 человек на место. То есть мы с вами не ошибемся, если скажем, что желание получить профессию инженера-строителя у молодых людей есть.

- Буквально за несколько дней до начала вступительных экзаменов у вас завершилась кампания по защите дипломов. В какой степени вы довольны ее результатами?

- В этом году наш факультет выпустил более 110 бакалавров и порядка 40 магистров. И должен сказать, что свои выпускные квалификационные проекты все они защитили успешно. Многие работы были выполнены просто очень достойно, а порядка 27 студентов защитили свои работы и получили дипломы с отличием. То есть они и свои выпускные проекты защитили на отлично, и все годы учебы старались прекрасно учиться. Скажу честно, такими результатами трудно быть недовольным.

- Это, конечно, здорово, но возникает вопрос… Времена сейчас сами знаете какие: безработица хоть незначительная, но есть. Не получится ли, что ваши выпускники не смогут найти применения своим знаниям, своим красным дипломам?

- Не могу судить, как для кого, но для наших выпускников проблемы трудоустройства нет. На сегодняшний день на факультете сложилась ситуация, когда на каждого выпускника мы имеем порядка четырех заявок от работодателей, причем не только от тверских. За ними приезжают, как говорится, гонцы из многих соседних областей, из Москвы, из Питера. Больше того, очень многие из наших студентов уже во время учебы начинают работать в крупных строительных организация на серьезных должностях. О чем все это говорит? Во-первых, о том, что диплом нашего университета очень высоко ценится и среди представителей бизнеса, и среди государственных структур; а во-вторых, о том, что строительному комплексу нашей области требуются кадры молодые, квалифицированные специалисты с самыми современными знаниями. Значит, строительный комплекс у нас развивается. Согласитесь, и то, и другое не может не радовать.

- Надо полагать, что и программа обучения на факультете не стоит на месте, а развивается в соответствии с требованиями, с запросами бизнеса?

- Разумеется, иначе просто нельзя, причем коррективы в программу обучения мы стараемся вносить как можно оперативнее. Например, несколько лет назад в нашей области стала все острее чувствоваться потребность в архитекторах, и мы внедрили в программу профиль «Архитектурно-конструктивное проектирование зданий». Стал необходим профиль, в рамках которого студентов обучают управлению объектами недвижимости, чтобы они могли подсказать собственникам, что где лучше разместить, как лучше использовать тот или иной объект или земельный участок, как спроектировать правильно, как получить разрешительную документацию на строительство или о вводе объекта в эксплуатацию и так далее, и мы открыли профиль «Управление жизненным циклом объекта недвижимости». И, конечно, если у наших потенциальных, скажем так, работодателей будут возникать иные потребности, мы готовы открывать необходимые профили.

- Пока что мы с вами говорили о подготовке студентов, но университет - это не только учеба, это еще и серьезная наука, которой занимаются в основном в аспирантуре. Насколько актуальные проблемы интересуют ваших аспирантов?

- Наша аспирантура работает достаточно плодотворно. В прошлом году в неё поступили четыре наших магистра, в этом планируется порядка пяти. После защиты своих кандидатских работ одни из них смогут уйти на производство, другие останутся преподавать в университете. Что касается актуальности их научных работ, то на какие-то отвлеченные темы готовить их просто нет смысла. Большинство кандидатских, в принципе, уже внедряются. И многие аспиранты в период обучения патентуют свои разработки, внедряют и подтверждают внедрение актами от тех предприятий, которых заинтересовали их разработки, то есть они работают и на науку, и на реальное производство.

- И последнее. Что вы хотите пожелать строителям накануне профессионального праздника?

- Помимо обычных пожеланий мира, здоровья, благополучия в семье и достойной оплаты труда я желаю всем работникам строительной отрасли, от каменщика до руководителей фирм, постоянно учиться, осваивать новые знания, навыки и работать так, чтобы слышать от людей только добрые слова…

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