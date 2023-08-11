Депутаты Заксобрания провели «Парламентский день» в Нелидовском округе

Депутаты ЗС Тверской области побывали в Нелидово. Фото: ЗСТО

Депутаты областного ЗС на днях посетили Нелидовский городской округ Тверской области. Парламентарии оценили проведённые в Нелидово работы по благоустройству, посетили ряд местных предприятий.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЦЕНТРА

Первым объектом программы «Парламентского дня» стала площадь Ленина в самом центре Нелидово. Здесь проведены масштабные работы по комплексному благоустройству, в том числе, на основе предложений горожан. Финансирование шло из бюджетов всех уровней – федерального, областного и местного. Общая стоимость работ составила почти 85 миллионов рублей. В результате уложена новая плитка по всей пешеходной зоне площади, капитально отремонтирована проезжая часть, выполнены работы по озеленению территории. Установлено новое наружное освещение, клумбы, малые архитектурные формы, фонтан.

Далее депутаты осмотрели территорию рядом с Нелидовским ЗАГСом, которая еще некоторое время назад представляла из себя заросший пустырь.

- Здесь действительно была запущенная территория. По обращению жителей было принято решение провести реконструкцию этой площадки. В рамках программы «Комфортная городская среда» были выделены средства в размере 4,8 миллионов рублей. И за два месяца был сделан ремонт, - пояснил глава Нелидовского городского округа Дмитрий Лебедев.

В итоге место полностью преобразилось: уложена плитка, установлена беседка, скамейки, освещение. Теперь это одно из любимых мест для фотосессий не только молодожёнов, но и жителей, и гостей города.

Как отмечали депутаты, за последние годы город заметно изменился к лучшему. Во многом – благодаря чёткому взаимодействию всех ветвей и уровней власти. - Сегодня у нас с депутатами Законодательного Собрания и депутатами Нелидовской городской Думы сложились хорошие рабочие отношения. Такая слаженная совместная работа приносит свои плоды и даёт положительный результат, который направлен на улучшение качества жизни жителей нашего округа, - отметила председатель Нелидовской городской Думы Зинаида Бомбина.

- У нас сделана центральная площадь, ремонтируются дома, подъезды, дворовые территории, теплотрассы. Город начал оживать. Люди видят, что здесь стало приятно жить, приятно находиться, приятно прогуливаться с детьми, - сказал депутат Нелидовской городской Думы Денис Митрофанов.

Депутаты ЗС Тверской области побывали в Нелидово. Фото: ЗСТО

СОЦСФЕРА В ПРИОРИТЕТЕ

Депутат Законодательного Собрания Руслан Лебедев отметил хорошие перспективы для дальнейшего развития округа.

- Считаю, что у нас в Нелидово очень хорошие перспективы. И подтверждение тому мы можем наблюдать уже сейчас. Поэтому мы приложим все усилия, чтобы люди видели, что город преображается, что в этом городе жить хорошо и комфортно.

Социальным вопросам в программах всех «Парламентских дней» уделяется особое внимание. Заведующая детским садом №1 Наталья Строенкова рассказала депутатам, как на территории округа идет ремонт и оснащение детских садов и школ.

- Выполнен ремонт кровли в детском саду номер два, проведена замена оконных блоков в образовательных учреждениях. Капитально отремонтированы школьные столовые и пищеблоки. Школа номер три вошла в региональную программу по строительству стадиона. Благодаря региональной программе по оснащению дошкольных учреждений уличным игровым оборудованием в детских садах Нелидовского городского округа стали появляться современные игровые площадки, - рассказала Наталья Строенкова.

Как отметили парламентарии, возможность своими глазами увидеть результаты проделанной на территории работы, пообщаться с жителями, получить от них обратную связь имеет чрезвычайную ценность для дальнейшей депутатской работы.

- Для меня как для депутата очень важны такие поездки по муниципалитетам нашей области. Когда своими глазами видишь, что происходит на территории, потом легче обсуждать с коллегами, кому и как можно помочь в решении вопросов, - сказал депутат Законодательного Собрания Павел Можжеров.

- Такие встречи с населением всегда приносят конкретный результат. Ведь у нас есть возможность не просто напрямую пообщаться с людьми, но и ответить на их вопросы, принять наказы, в дальнейшем помочь в решении проблем, - считает депутат Законодательного Собрания Леонид Булатов.

О РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

В рамках «Парламентского дня» депутаты посетили несколько предприятий Нелидовского округа. В частности, компанию LAB316, где производится оборудование из нержавеющей стали. Среди заказчиков –предприятия пищевой, химической, лакокрасочной, фармацевтической промышленности, продукция компании используется в нефте- и газопереработке . В планах у предприятия капитальный ремонт ещё одного цеха, оснащение современным оборудованием и расширение производства.

Следующим пунктом посещения стал Нелидовский деревообрабатывающий комбинат – старейшее предприятие города, основанное ещё в 1907 году. ДОК относится к типу предприятий с комплексной глубокой переработкой древесины и является одним из крупнейших в Тверской области.

На сегодняшний день на комбинате работает около 700 человек. Приоритетное направление – производство фанеры высших сортов. Процесс модернизации производства идёт, фактически, постоянно. Например, за последние годы на комбинате заменено порядка 20 единиц основного оборудования.

- Продолжаем развиваться, обновлять парк оборудования. Поставщики оборудования есть, они перестроились на современные реалии. Работаем дальше, продолжаем жить, - рассказал парламентариям главный инженер АО «Нелидовский ДОК» Олег Антоненков. «Парламентский день» в Нелидово прошёл впервые, а вообще такие мероприятия появились в практике работы Законодательного Собрания Тверской области в 2018 году. Как отметил председатель Сергей Голубев, «Парламентские дни» уже стали привычной формой работы депутатов.

- Эффективность работы регионального парламента определяется, в том числе, решением проблем муниципальных образований, которые выявляются во время выездов депутатов в муниципалитеты. Результативность зависит от взаимодействия с местной властью, от социальной ситуации, от активности местных депутатов.

В Нелидове видны перемены к лучшему. В округе появляются новые «точки роста». Поэтому в целом впечатления позитивные. Есть, конечно, и проблемы, в частности, - долгострои, их необходимо в ближайшее время завершать. Эти и другие вопросы будем стараться решать вместе с губернатором Игорем Руденей, который полностью поддерживает линию развития муниципального образования. Все депутаты, независимо от политической принадлежности, разделяют точку зрения того, что необходимо оказывать поддержку таким территориям, как Нелидовский городской округ, - подвел итоги рабочей поездки Сергей Голубев.