На Брянщине поисковики нашли останки красноармейца из Твери, который погиб в бою за безымянную высоту

Брянские поисковики нашли в закопанном окопе на безымянной высоте останки двух бойцов, один из которых был из Калинина. Фото: VK/Максим Волков

Бойцы объединения поисковых отрядов «Брянский фронт» ДОСААФ России в ходе Вахты памяти обнаружили в 8 км от города Жуковка на Брянщине останки двух солдат, павших в начале Великой Отечественной войны. Как выяснилось, один из них до нападения гитлеровской Германии на СССР жил в Калинине (так тогда называлась Тверь).

Останки бойцов были найдены поисковиками на безымянной высоте около трассы Брянск - Рославль - Смоленск.

Поисковик «Брянского фронта» Максим Волков сообщил, что в 50 метрах от дороги был найден окоп, на дне которого лежали останки двух красноармейцев. При них обнаружили стальной медальон образца 1941 года. По нему и определили личность одного из погибших за Родину.

Железная капсула, где нашли посмертную записку. Фото: VK/Максим Волков

В железной капсуле лежал стандартный бланк с данными солдата. Несмотря на окислы железа, пропитавшие бумагу за 80 лет, записку удалось развернуть и прочитать. В ней значилось, что ее написал Никифор Михайлович Косарев 1905 года рождения.

Поисковики по базе данных «Мемориал» выяснили, что Никифор Косарев родился в Тамбове, но вместе с женой Татьяной Матвеевной жил в Калинине по адресу: Серебряковская пристань, дом № 2, квартира № 19. Сейчас там частный сектор.

Сейчас там, где жил в Калинине Никифор Косарев, расположен частный сектор. Фото: Яндекс карты

После объявления всеобщей мобилизации уже 12 июля 1941 года Никифор Косарев был призван в ряды Красной Армии. Воевал он в рядах 885-го стрелкового полка 290-й стрелковой дивизии 50-й армии Брянского фронта.

Последнее письмо от бойца жена получила 19 октября 1941 года. Больше о своём муже Татьяна Матвеевна не слышала. Он числился в пропавших без вести.

Записка сохранилась плохо, но поисковики все же смогли ее прочитать. Фото: VK/Максим Волков

Лишь спустя больше 80 лет поисковики установили, как и где погиб Никифор Косарев. 30 августа началась Рославльско-Новозыбковская наступательная операция, целью которой был разгром 2-й танковой группы Гудериана и частей 2-й и 4-й полевых армий вермахта. Основной удар на Рославль должна была наносить ударная группа 50-й армии в составе 278, 279, 290-й и 299-й стрелковых дивизий при поддержке 121-й танковой бригады.

290-я стрелковая дивизия, в рядах которой был и житель Калинина, наступала во втором эшелоне. 4 сентября она вступила в бой у лежащей на шоссе Брянск - Рославль деревни Летошники...

В 7 часов утра 10 сентября 50-я армия пошла в наступление. Бойцы 885-го стрелкового полка, в том числе Никифор Косарев, выбежали на поле, лежащее перед шоссе, вдоль которого на безымянной высоте стояли дома деревни Новая Буда. Засевшие там немцы открыли по советским бойцам огонь из винтовок, пулеметов, осыпали минами. Судя по оперативным сводкам, красноармейцы смогли выбить противника из передовых окопов, добежали до построек и забросали их гранатами...

Рядовой Никифор Косарев погиб в этом бою. Его вместе с павшим товарищем в немецком окопе закопали однополчане в минуты затишья. Там через 82 года их и нашли поисковики объединения «Брянский фронт». «Бойцы были обнаружены на позиции немецкого пулемётчика. Судя по количеству гильз от МG-34, фашист расстрелял не менее двух барабанных магазинов по 50 патронов каждый...» - сообщили поисковики.

82 года назад на этом поле кипел последний для Никифора Косарева бой. Фото: VK/Максим Волков

В атаку Никифор и его товарищ шли с винтовками Мосина и Токарева. Одному солдату осколок попал в голову, у второго повреждения скелета отсутствовали, что говорит о пулевых ранениях.

При останках одного из погибших поисковики нашли несколько кисточек для рисования, карандаши и перьевую ручку. Мы связались с Максимом Волковым. Он рассказал «КП»-Тверь», что уже ведется поиск родственников Никифора Косарева.

- С тверскими поисковиками по поводу этого мы еще не связывались, так как только недавно убедились по документам 50-й армии, что 885-й полк мог сражаться в том месте, где нашли входивших в его состав этих двух солдат, - заметил он.

Максим сообщил, что найденные останки бойцов планируется похоронить в преддверии 80-летия освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков в сентябре этого года на мемориале напротив центрального кладбища города Жуковка:

- Там уже больше 10 лет поисковики захоранивают останки солдат, погибших вокруг Жуковки.

На вопрос, а зачем один из бойцов взял с собой кисточки для рисования, поисковик ответить затруднился, но сказал:

- При останках бойцов, бывает, находятся странные вещи.

Максим Волков также рассказал, что отряды «Брянского фронта» уже три раза приезжали в Тверскую область в поисковую экспедицию «Калининский фронт»:

- Никогда не уезжали без найденных солдат, в том числе именных (тех, чью личность удалось установить). В этом году тоже собираемся.