Житель Твери обеспечен жилплощадью лучше, чем среднестатистический россиянин

Заживём - на таких то площадях! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что нам стоит дом построить! В Твери, пусть и ненамного, но ускорилось жилищное строительство. С прошлого года наш город поднялся на одну позицию в рейтинге ста крупнейших городов страны по темпам ввода жилья.

Исследование провели специалисты «РИА Рейтинг», используя данные Росстата. В рейтинг были включены административные центры субъектов РФ, а также другие крупнейшие города России (Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон не вошли в рейтинг из-за отсутствия данных). Города ранжировались по душевому объёму введённого в 2022 году жилья.

От Верхневолжья в исследование попала только Тверь. И заняла 41-е место. С прошлого года мы поднялись на одну позицию. Расскажем, как у нас обстоят дела с жилищным строительством.

ЖИЛЬЁМ ОБЕСПЕЧЕНЫ

270,5 тыс. кв. метров жилья было введено в Твери в 2022 году. Это на 1,5% больше, чем годом ранее.

Объёмы введённого жилья в пересчёте на одного жителя у нас выросли, но пока недотягивают до среднероссийского показателя (смотрите таблицу). Выросла и обеспеченность населения жильём, то есть площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Твери, включая детей и младенцев. И вот тут среднероссийский уровень мы обогнали.

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Живём, стало быть, довольно комфортно: площадь в 29,1 кв. м, приходящаяся в среднем на каждого тверичанина, соотносится с размером небольшой квартиры-студии.

Однако для сравнения приведём данные по другим городам. На одного владикавказца, например, приходится аж 39,4 квадрата жилой площади. Это уже просторная однушка или маленькая двухкомнатная хрущёвка. Владикавказ - лидер по данному параметру.

А вот жители города-аутсайдера Кызыла живут в тесноте. На каждого там приходится всего по 16,4 квадрата.

УСКОРЯЕМ ТЕМПЫ

Не исключено, что в будущем году наши позиции в деле жилищного строительства ещё улучшатся. По данным Тверьстата, за первое полугодие 2023-го в Тверской области было введено 371,2 тыс. кв. м жилья. Это пусть немного, но больше, чем за тот же период прошлого года, на 0,4%.

Данных по вводу жилья в Твери пока нет. Но можно смело говорить, что областной столице принадлежит немалая часть. В прошлом году, например, две трети нового жилья, сданного в Тверской области, было построено в Твери и Калининском районе.